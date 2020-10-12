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Германия предложила включить Лукашенко в санкционный список ЕС

Понедельник, 12 октября 2020, 12:14

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко должен войти в санкционный список Европейского Союза.

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас в понедельник перед встречей с европейскими коллегами в Люксембурге, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Мы должны признать, что со времени нашей последней встречи ничего не улучшилось. Режим Лукашенко продолжает осуществлять насилие, мы все еще наблюдаем аресты мирных демонстрантов", - сказал Маас.\

"Я предложил проложить путь к новому пакету санкций, и Лукашенко должен быть одним из людей в этом санкционном списке", - добавил он.

На встрече в Люксембурге министры утвердят новые выводы в отношении Беларуси. Как сообщала "ЕвроПравда", ожидается, что в документах министры допустят возможность персональных санкций против самопровозглашенного президента Лукашенко.

2 октября Европейский Союз официально ввел санкции против 40 чиновников Беларуси - но в санкционном списке не было фамилии Лукашенко.

ЕС решил не наказывать персонально Лукашенко за фальсификацию выборов и подавления протестов, чтобы сохранить возможность урегулирования политического кризиса путем диалога.

Темы: ЛукашенкоГерманиясанкцииЕС
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