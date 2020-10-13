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Зеленский назначил Горобца из СБУ госуполномоченным АМКУ

Вторник, 13 октября 2020, 12:06
Зеленский назначил Горобца из СБУ госуполномоченным АМКУ
Фото ОПУ

Президент Владимир Зеленский назначил государственным уполномоченным Антимонопольного комитета Украины чиновника с СБУ Богдана Горобца.

Источник: указ №427/2020 от 12 октября на сайте Офиса президента

Дословно: "Назначить Горобца Богдана Вадимовича государственным уполномоченным Антимонопольного комитета Украины".

Детали: Раньше Горобец занимал должность начальника 1 отдела 1 управления Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности Службы безопасности Украины и был членом коллегии Фонда госимущества Украины.

Согласно декларации кандидата на должность, у Горобца есть жена и две дочери. Живет он в комнате на 17 кв.м в служебном общежитии воинской части Е 6133 в Киеве. Другой недвижимости у уполномоченного нет.

Горобец владеет автомобилем Toyota RAV 4 2016 года выпуска стоимостью на дату приобретения 323,4 тысячи гривен.

За 2019 Горобец заработал 291 тысячу 260 гривен, его жена, которая работает в Киевской городской клинической больнице №18 – 13 тысяч 402 гривны.

Также Горобец получил 270 тысяч гривен от отчуждения движимого имущества.

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийАнтимонопольный комитетСБУ
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