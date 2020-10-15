Киев поставил очередной погодный рекорд

В столице ночь на 14 октября оказалась самой теплой за всю историю наблюдений за этой датой.

Источник: сайт Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского

Детали: По данным наблюдений метеостанции обсерватории, ночь на 14 октября в Киеве оказалась самой теплой, ведь температура не опустилась ниже 14,5°С.

Предыдущее рекордное значение +12°С было установлено в 1993 году. Теперь оно превышено на 2,5°С.

Что было раньше: Ночь на 9 октября в Киеве оказалась самой теплой с конца XIX века.

7 октября метеорологи сообщали, что в Киеве до сих пор продолжается метеорологическое лето.

В частности, ночь на 7 октября в столице оказалась самой теплой с 1893 года - температура не опустилась ниже 14,5°С.

Ночь на 8 октября в Киеве также, как и предыдущая, оказалась самой теплой, ведь температура не опустилась ниже 15,1°С. Предыдущее рекордное значение +13,6°С 1893 года превышено на 1,5°С.