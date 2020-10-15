Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Киев поставил очередной погодный рекорд

Четверг, 15 октября 2020, 13:02
Киев поставил очередной погодный рекорд

В столице ночь на 14 октября оказалась самой теплой за всю историю наблюдений за этой датой.

Источник: сайт Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского

Детали: По данным наблюдений метеостанции обсерватории, ночь на 14 октября в Киеве оказалась самой теплой, ведь температура не опустилась ниже 14,5°С.

Предыдущее рекордное значение +12°С было установлено в 1993 году. Теперь оно превышено на 2,5°С.

Что было раньше: Ночь на 9 октября в Киеве оказалась самой теплой с конца XIX века.

7 октября метеорологи сообщали, что в Киеве до сих пор продолжается метеорологическое лето.

В частности, ночь на 7 октября в столице оказалась самой теплой с 1893 года - температура не опустилась ниже 14,5°С.

Ночь на 8 октября в Киеве также, как и предыдущая, оказалась самой теплой, ведь температура не опустилась ниже 15,1°С. Предыдущее рекордное значение +13,6°С 1893 года превышено на 1,5°С.

Украинская правда
Темы: погодаКиев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
погода
Во Львове молния попала в трансформаторы: могут быть перебои со светом
Сильная жара стала причиной временного закрытия Акрополя в Греции
Метеорологическое предупреждение: на Киевщину идут грозы
Последние новости
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
22:02
Глава МВД Германии об угрозе исламистских терактов: Не дадим себя запугать
21:40
тестЕст невежливых детей и кладет угли в чулки: что вы знаете о мифических существах Рождества
Все новости...
Реклама: