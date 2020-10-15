Київ поставив черговий погодний рекорд

У столиці ніч на 14 жовтня виявилась найтеплішою за всю історію спостережень за цією датою.

Джерело: сайт Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського

Деталі: За даними спостережень метеостанції обсерваторії, ніч на 14 жовтня у Києві виявилась найтеплішою, адже температура не опустилася нижче +14,5°С.

Попереднє рекордне значення +12°С було встановлене у 1993 році. Тепер воно перевищене на 2,5°С.

Що було раніше: Ніч на 9 жовтня у Києві виявилась найтеплішою з кінця ХІХ століття

7 жовтня метеорологи повідомляли, що у Києві досі триває метеорологічне літо.

Зокрема, ніч на 7 жовтня у столиці виявилась найтеплішою з 1893 року - температура не опустилася нижче +14,5°С.

Ніч на 8 жовтня у Києві також, як і попередня, виявилась найтеплішою, адже температура не опустилася нижче +15,1°С. Попереднє рекордне значення +13,6°С 1893 року перевищено на 1,5°С.