В полтавской "Ворскле" вспышка коронавируса

У игроков и тренера футбольного клуба "Ворскла" обнаружили коронавирус.

Источник: издание "Полтавщина Спорт"

Детали: По данным издания, по меньшей мере пять футболистов, а именно Игорь Пердута, Ибрахим Кане, Пап-Альюне Ндиайе, Павел Ребенок и Иван Пешич, инфицированные COVID-19.

Болезнь также подтвердил у главного тренера Юрия Максимова и его помощника Виктора Уляницкая. Сейчас тренировочным процессом занимается тренер вратарей Сергей Долганский.

Спортивный директор "Ворсклы" Александра Фундерата отреагировал на сообщения СМИ.

Прямая речь: "Пока особо ничего объяснить не могу. К матчу с" Олимпиком "мы готовимся в обычном режиме, у нас нет никакой паники, и только завтра то поймем, поскольку должны прийти результаты повторных тестов. Первое тестирование показало положительные результаты у некоторых игроков , они пошли на самоизоляцию. Но это вовсе не те игроки, имена которых были названы в последних новостях. То, что там написано - неинтересно и неправда".

Справка: В ближайшем официальном матче, который должен состояться 18-го октября, полтавскую команду ждет выезд в Киев на игру против донецкого "Олимпика".