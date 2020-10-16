Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
Реклама:

В полтавской "Ворскле" вспышка коронавируса

Пятница, 16 октября 2020, 02:40

У игроков и тренера футбольного клуба "Ворскла" обнаружили коронавирус.

Источник: издание "Полтавщина Спорт"

Детали: По данным издания, по меньшей мере пять футболистов, а именно Игорь Пердута, Ибрахим Кане, Пап-Альюне Ндиайе, Павел Ребенок и Иван Пешич, инфицированные COVID-19.

Болезнь также подтвердил у главного тренера Юрия Максимова и его помощника Виктора Уляницкая. Сейчас тренировочным процессом занимается тренер вратарей Сергей Долганский.

Спортивный директор "Ворсклы" Александра Фундерата отреагировал на сообщения СМИ.

Прямая речь: "Пока особо ничего объяснить не могу. К матчу с" Олимпиком "мы готовимся в обычном режиме, у нас нет никакой паники, и только завтра то поймем, поскольку должны прийти результаты повторных тестов. Первое тестирование показало положительные результаты у некоторых игроков , они пошли на самоизоляцию. Но это вовсе не те игроки, имена которых были названы в последних новостях. То, что там написано - неинтересно и неправда".

Справка: В ближайшем официальном матче, который должен состояться 18-го октября, полтавскую команду ждет выезд в Киев на игру против донецкого "Олимпика".

Темы: футболкоронавирус


powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 15 октября: вопросы от Зеленского, новые карантинные зоны

уточненоЕрмак и Тищенко подали в суд на Лероса

Обновленные карантинные зоны: в красную внесли 8 областных центров

фото, видеоЛюди с инвалидностью вышли на марш в Минске

Зеленский подписал указ о передаче сельхозземель из госсобственности в коммунальную

В Офисе президента озвучили все 5 вопросов от Зеленского

Все новости...
футбол
В ФК "Александрия" почти 30 заражений COVID-19
Лига Наций: сборная Украины в Киеве победила Испанию
Звезда футбола Роналду заразился коронавирусом
Последние новости
02:40
В полтавской "Ворскле" вспышка коронавируса
01:15
Выборы президента США: более 17 миллионов американцев уже проголосовали
00:22
Курсант, который выжил в катастрофе Ан-26: "Я сделал свой выбор и решил продолжить обучение"
23:49
Во Франции впервые зафиксировали более 30 тысяч заражений COVID
23:02
В ФК "Александрия" почти 30 заражений COVID-19
22:27
фото, видеоВ Одессе разоблачили "сетку" подкупа избирателей: за голос обещали 1000 грн
21:51
Новости 15 октября: вопросы от Зеленского, новые карантинные зоны
21:40
Новости экономики: Зеленский отдает сельхозземли общинам, НБУ лишает страховые компании лицензий
21:27
Глава ОГА заявил, что Харьков не будет соблюдать карантин
21:13
Нардепы оспаривают создание оператора на рынке табака в Конституционном суде
Все новости...