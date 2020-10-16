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В полтавской "Ворскле" вспышка коронавируса

Пятница, 16 октября 2020, 02:40

У игроков и тренера футбольного клуба "Ворскла" обнаружили коронавирус.

Источник: издание "Полтавщина Спорт"

Детали: По данным издания, по меньшей мере пять футболистов, а именно Игорь Пердута, Ибрахим Кане, Пап-Альюне Ндиайе, Павел Ребенок и Иван Пешич, инфицированные COVID-19.

Болезнь также подтвердил у главного тренера Юрия Максимова и его помощника Виктора Уляницкая. Сейчас тренировочным процессом занимается тренер вратарей Сергей Долганский.

Спортивный директор "Ворсклы" Александра Фундерата отреагировал на сообщения СМИ.

Прямая речь: "Пока особо ничего объяснить не могу. К матчу с" Олимпиком "мы готовимся в обычном режиме, у нас нет никакой паники, и только завтра то поймем, поскольку должны прийти результаты повторных тестов. Первое тестирование показало положительные результаты у некоторых игроков , они пошли на самоизоляцию. Но это вовсе не те игроки, имена которых были названы в последних новостях. То, что там написано - неинтересно и неправда".

Справка: В ближайшем официальном матче, который должен состояться 18-го октября, полтавскую команду ждет выезд в Киев на игру против донецкого "Олимпика".

"Украинская правда" в Threads

Темы: футболкоронавирус
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