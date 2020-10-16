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У полтавській "Ворсклі" спалах коронавірусу

П'ятниця, 16 жовтня 2020, 02:40

У гравців та тренера футбольного клубу "Ворскла" виявили коронавірус.


Джерело: видання "Полтавщина Спорт"

Деталі: За даними видання, щонайменше п'ятеро футболістів, а саме Ігор Пердута, Ібрахім Кане, Пап-Альюн Ндіайє, Павло Ребенок та Іван Пешич, інфіковані COVID-19.

Хворобу також подтвердили у головного тренера Юрія Максимова та його помічника Віктора Уляницького. Наразі тренувальним процесом займається тренер воротарів Сергій Долганський.

Спортивний директор "Ворскли" Олександра Фундерата відреагував на повідомлення ЗМІ. 

Пряма мова: "Поки особливо нічого пояснити не можу. До матчу з "Олімпіком" ми готуємося в звичайному режимі, у нас немає ніякої паніки, і тільки завтра щось зрозуміємо, оскільки повинні прийти результати повторних тестів. Перше тестування показало позитивні результати у деяких гравців, вони пішли на самоізоляцію. Але це зовсім не ті гравці, імена яких були названі в останніх новинах. Те, що там написано – нецікаво і неправда".

Довідка: У найближчому офіційному матчі, що має відбутися 18-го жовтня, полтавську команду чекає виїзд до Києва на гру проти донецького "Олімпіка".

Теми: футболкоронавірус


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