У полтавській "Ворсклі" спалах коронавірусу

У гравців та тренера футбольного клубу "Ворскла" виявили коронавірус.



Джерело: видання "Полтавщина Спорт"

Деталі: За даними видання, щонайменше п'ятеро футболістів, а саме Ігор Пердута, Ібрахім Кане, Пап-Альюн Ндіайє, Павло Ребенок та Іван Пешич, інфіковані COVID-19.

Хворобу також подтвердили у головного тренера Юрія Максимова та його помічника Віктора Уляницького. Наразі тренувальним процесом займається тренер воротарів Сергій Долганський.

Спортивний директор "Ворскли" Олександра Фундерата відреагував на повідомлення ЗМІ.

Пряма мова: "Поки особливо нічого пояснити не можу. До матчу з "Олімпіком" ми готуємося в звичайному режимі, у нас немає ніякої паніки, і тільки завтра щось зрозуміємо, оскільки повинні прийти результати повторних тестів. Перше тестування показало позитивні результати у деяких гравців, вони пішли на самоізоляцію. Але це зовсім не ті гравці, імена яких були названі в останніх новинах. Те, що там написано – нецікаво і неправда".

Довідка: У найближчому офіційному матчі, що має відбутися 18-го жовтня, полтавську команду чекає виїзд до Києва на гру проти донецького "Олімпіка".

Нагадаємо: напередодні у футбольному клубі "Олександрія" виявили 27 позитивних результатів на коронавірус у гравців і персоналу клубу.

Що було раніше: В розташуванні збірної України з футболу виявили три випадки захворювання на коронавірус: у голкіперів Андрія Луніна та Юрія Паньківа, а також шеф-кухаря синьо-жовтих Любомира Тошича.

7 жовтня через коронавірус у голкіперів збірної України на товариський матч із Францією в заявку синьо-жовтих включили 45-річного Олександра Шовковського.

У футбольному клубі "Шахтар" захворіли на коронавірус 9 співробітників та 9 футболістів.