Тихановская поблагодарила Украину и планирует поездку в Киев

Беларусская оппозиционер Светлана Тихановская выразила благодарность Украине за ее позицию относительно событий в Беларуси.

Источник: Тихановская в интервью "Радыё Свабода"

Прямая речь: "Мы очень рады, что Украина заняла сильную позицию в отношении Беларуси, особенно министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Они готовы поддержать санкции. Возможно, это будет отдельный список, возможно, они поддержат санкции, введенные ЕС. Это явный знак поддержки белорусского народа в борьбе.

Мы хотим строить партнерские, взаимовыгодные отношения с Украиной. Они близки нам исторически и культурно. На Западе меня часто спрашивают, понимают ли россияне белорусский язык, когда вы начинаете говорить. Отвечаю: "Нет, не понимают, но украинцы нас поймут. Мы понимаем украинский, они понимают нас. Наши языки немного ближе".

Детали: Тихановская отметила, что планирует поездку в Киев в ближайшее время. Уже после местных выборов.

Напомним: В начале октября Тихановская высказывала мнение, что президент РФ Владимир Путин должен быть одним из медиаторов на переговорах оппозиции с режимом Александра Лукашенко.

Россия объявила Тихановскую в розыск.