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Тихановська подякувала Україні і планує поїздку в Київ

П'ятниця, 16 жовтня 2020, 11:59

Білоруська опозиціонер Світлана Тихановська висловила подяку Україні за її позицію щодо подій у Білорусі.

Джерело: Тихановська в інтерв'ю "Радыё Свабода"

Пряма мова: "Ми дуже раді, що Україна зайняла сильну позицію щодо Білорусі, особливо міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Вони готові підтримати санкції. Можливо, це буде окремий список, можливо, вони підтримають санкції, запроваджені ЄС. Це явний знак підтримки білоруського народу в боротьбі.

Ми хочемо будувати партнерські, взаємовигідні відносини з Україною. Вони близькі нам історично і культурно. На Заході мене часто запитують, чи розуміють росіяни білоруську мову, коли ви починаєте говорити. Відповідаю: "Ні, не розуміють, але українці нас зрозуміють. Ми розуміємо українську, вони розуміють нас".

Деталі: Тихановська зазначила, що планує поїздку до Києва найближчим часом. Уже після місцевих виборів.

Нагадаємо: На початку жовтня Тихановська висловлювала думку, що президент РФ Володимир Путін повинен бути одним з медіаторів на переговорах опозиції з режимом Олександра Лукашенка.

Росія оголосила Тихановську в розшук.

Теми: Білорусь


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