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В Киеве почти 600 новых случаев коронавируса, в одном районе – 162

Суббота, 17 октября 2020, 10:54

В Киеве за минувшие сутки, 16 октября, коронавирус обнаружили у 598 человек, 12 заболевших скончались.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

 

Детали: Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе – 162, в Дарницком – 80 и 65 случаев в Печерском районе.

Среди новых больных – 345 женщин в возрасте от 18 до 97 лет, 210 мужчин в возрасте от 18 до 81 года, 15 девочек от 2 до 17 лет и 18 мальчиков от 7 месяцев до 17 лет.

Заболели также 28 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 56 пациентов. Выздоровели за минувшие сутки 186 человек.

В общем подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в столице уже 30 010. 569 больных умерли и 10 661 – выздоровел.

Украинская правда
Темы: КиевкоронавирусВиталий Кличко


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