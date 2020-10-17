У Києві майже 600 нових випадків коронавірусу, в одному районі – 162

У Києві за минулу добу, 16 жовтня, коронавірус виявили у 598 людей, 12 хворих померли.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко в Telegram

Деталі: Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі – 162, у Дарницькому – 80 та 65 випадків у Печерському районі.

Серед нових хворих – 345 жінок віком від 18 до 97 років, 210 чоловіків віком від 18 до 81 року, 15 дівчаток від 2 до 17 років і 18 хлопчиків від 7 місяців до 17 років.

Захворіли також 28 медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 56 пацієнтів. Одужали за минулу добу 186 людей.

Загалом підтверджених випадків захворювання на COVID-19 у столиці вже 30 010. 569 хворих померли і 10 661 – одужав.

Що передувало: За минулу добу, 16 жовтня, в Україні зафіксована найбільша добова кількість хворих на COVID-19 – 6 410 осіб та найбільша кількість летальних випадків – 109. При цьому одужало за добу 2 194 хворих.

За добу 15 жовтня коронавірус виявили у 455 киян, 22 людини померли, одужали 189 пацієнтів.