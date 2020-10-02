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Резкая вспышка COVID: уже 4 633 больных украинцев за сутки

Пятница, 2 октября 2020, 09:03
Резкая вспышка COVID: уже 4 633 больных украинцев за сутки

За сутки 1 октября в Украине коронавирусную болезнь COVID-19 подтвердили 4 633 людям, умерли 68 больных, выздоровели 2 148 человек; было госпитализировано рекордное количество больных – 801 человека.

Источник: СНБО и МОЗ

Детали: Только два дня назад Украина пересекла отметку в 4 тысячи больных в сутки, максимальное количество выявленных за сутки больных была накануне: 30 сентября диагностировали 4 069 случаев.

За первый день октября наихудшие показатели по регионам таковы:

Харьковская область – 460 новых случаев (Харьков – 342), 6 летальных.

Киев – 447 новых случаев, 10 летальных.

Днепропетровская область – 334 новых случая, 2 летальных.

Одесская область – 280 новых случаев, 3 летальных.

Хмельницкая область – 244 новых случая, 5 летальных.

Статистика коронавируса в Украине за 1 октября
Статистика коронавируса в Украине за 1 октября
Данные системы COTA, мониторинг аппарата СНБОУ

Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге из Хмельницкой области сообщил, что за прошедшие сутки был госпитализирован 801 человек.

В целом сейчас проходят лечение в стационарах уже 15 797 человек.

В общем болеют из-за коронавируса по Украине сейчас 116 809 человек. За все время пандемии было обнаружено 217 661 случаев заболевания среди жителей страны, 4 261 больной умер, 96 591 человек выздоровел.

С марта COVID-19 в Украине заболели, по официальным данным, 14 199 детей и 15 809 медработников (за последние сутки – 229 детей и 271 медработник).

1 октября было совершено 50 734 тестирования, из них 29 527 методом ПЦР и 21 207 методом ИФА.

Напомним: В мире 1 октября от осложнений коронавируса умерло рекордное количество больных – 8 831 человек, еще у порядка 314 тысяч человек подтвердили коронавирусную болезнь нового типа. Украина – 14-я в мире по суточному приросту больных COVID-19.

Руководитель офиса Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт заявил, что в ближайшие месяцы количество больных COVID-19 может колебаться от 7-ми до 9-ти тысяч случаев в день в нашей стране.

По данным исследований ВОЗ, лишь каждый 4-й регулярно моет руки, каждый 3-й не соблюдает физической дистанции, а более 40% лиц посещают массовые мероприятия.

Знать больше: Динамика пандемии COVID-19 в Украине и мире в инфографике

COVID-19 бьет рекорды в Украине и мире. Это вторая волна или самое страшное впереди?

Алена Рощенко, УП, дополнено

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусCovid-2019эпидемия
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