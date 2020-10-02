Резкая вспышка COVID: уже 4 633 больных украинцев за сутки
Пятница, 2 октября 2020, 09:03
За сутки 1 октября в Украине коронавирусную болезнь COVID-19 подтвердили 4 633 людям, умерли 68 больных, выздоровели 2 148 человек.
Источник: СНБО и МОЗ
Детали: Только два дня назад Украина пересекла отметку в 4 тысячи больных в сутки, максимальное количество выявленных за сутки больных была накануне: 30 сентября диагностировали 4 069 случаев.
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