Резкая вспышка COVID: уже 4 633 больных украинцев за сутки

За сутки 1 октября в Украине коронавирусную болезнь COVID-19 подтвердили 4 633 людям, умерли 68 больных, выздоровели 2 148 человек.

Источник: СНБО и МОЗ

Детали: Только два дня назад Украина пересекла отметку в 4 тысячи больных в сутки, максимальное количество выявленных за сутки больных была накануне: 30 сентября диагностировали 4 069 случаев.

Статистика коронавируса в Украине за 1 октября Данные системы COTA, мониторинг аппарата СНБОУ

Дополняется ...

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