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Арахамия нашел оправдание миллионам Дубинского и намекнул на зависть

Вторник, 12 ноября 2019, 13:20

Глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявил, что расследование журналистов проекта Bihus.info о богатстве народного депутата Александра Дубинского не содержит материалов для коррупционного расследования.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на общение Арахамии с журналистами

Прямая речь: "Он не был госслужащим никогда. Кто может тогда расследовать? Я вообще не понял сути расследования: это был сюжет про зависть? Как это назвать? Если бы это был госслужащий-коррупционер, он нажил, у него была бы маленькая зарплата, а такое состояние - нужно делать расследование и разбираться. Если это частное лицо, то я желаю всем частным лицам иметь такое состояние, как у господина Дубинского, его мамы и всех родственников".

Детали: Отвечая на вопрос журналистов относительно несоизмеримости заработной платы Дубинского-журналиста и размеров его состояния, Арахамия сказал, что это должен комментировать Дубинский, добавив, что говорить о расследовании неуместно.

 
После обнародования расследования Bihus.Info о роскошных машинах матери Дубинского тот надел на работу футболку с насмешливой надписью
Фото: Milan Lelich

Предыстория:

  • В своем расследовании "Наши Гроши" на Bihus.Info рассказали, что нардеп из фракции "Слуга народа", экс-журналист Александр Дубинский, его жена и мать владеют 24 квартирами общей площадью 2000 квадратных метров, земельными участками площадью 70 соток и 17 автомобилями. Общая стоимость имущества составляет 2,5 миллиона долларов.

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Темы: Слуга народакоррупцияВерховная РадаАрахамия
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