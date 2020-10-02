Шмыгаль говорит, что луганские пожара локализованы, но пострадали до 400 домов
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что масштабные пожары в Луганской области локализовано и населенным пунктам уже ничего не угрожает.
Источник: сообщение МВД о поездке Шмыгаля, первого заместителя министра внутренних дел Сергея Ярового и председатель ГСЧС Николая Чечеткина на Луганщину
Прямая речь Шмыгаля: "От пожаров на Луганщине пострадали около 19 тыс. гектаров лесных насаждений, несколько населенных пунктов, от 250 до 400 домов. Пожары локализованы, населенные пункты защищены".
Детали: В то же время, по словам Ярового, в рамках уголовных производств рассматривается несколько версий причин пожаров: поджоги, преступная деятельность, последствия сильного ветра и отсутствие дождя в течение 4 месяцев.
На месте пожаров продолжают работать более 2500 человек и авиация ДСНС - 3 самолета АН-32 П и 2 вертолета ГСЧС. С начала тушения пожаров было осуществлено 113 сбросов (382 тонн воды).
Предыстория:
- 30 сентября стало известно, что на Луганщине начались масштабные пожары в трех местах.
- Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что по фактам масштабных пожаров на Луганщине, где пламенем охвачено более 9300 га, начаты уголовные производства.
- В Станично-Луганской райгосадминистрации со ссылкой на местных жителей сообщили, что незаконные формирования России на Донбассе совершили обстрел лесного массива, в результате чего возникли новые очаги пожара.
- По состоянию на 19:00 1 октября в результате масштабных пожаров в Луганской области погибли 11 человек, а раненых 17.