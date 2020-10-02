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Янукович проиграл апелляцию по госизмене

Пятница, 2 октября 2020, 16:23

Киевский апелляционный суд отказался отменять приговор Оболонского районного суда в отношении экс-президента Виктора Януковича о 13 годах заключения за госизмену.

Источник: адвокат Януковича Виталий Сердюк в Facebook

Прямая речь: "Вина Виктора Януковича не доказана, решение суда исключительно политическое. Оно будет обжаловано в Верховном суде в кратчайшие сроки".

Детали: По мнению Сердюка, решение Киевского апелляционного суда показывает, что "представители экс-президента Петра Порошенко до сих пор влияют на судебную систему и на решения судов".

Защита Януковича продолжает настаивать на том, что "Крым сдали именно Петр Порошенко, Арсений Яценюк, Александр Турчинов и другие лица, пришедшие к власти в результате трагических событий 2014 года".

Украинская правда
Темы: Януковичдело о госизмене


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