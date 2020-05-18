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Апелляция Януковича: суд решил допросить Порошенко и Яценюка

Понедельник, 18 мая 2020, 14:04

Апелляционный суд Киева, рассматривающий апелляционную жалобу защиты экс-президента Виктора Януковича, решил допросить пятого президента Украины Петра Порошенкои экс-премьера Арсения Яценюка.

Источник: адвокат Януковича Виталий Сердюк в  Facebook

Прямая речь: "Апелляционный суд Киева по ходатайству защиты, в связи с неполным допросом в суде первой инстанции, принял решение допросить А.Яценюка и П.Порошенко по делу о потере Крыма".

Детали: Заседание назначено на 11.00, 15 июня 2020 года.

Что предшествовало: О намерении ходатайствовать о допросе Порошенко защита Януковича заявляла еще в 2019 году. Предыдущий допрос Порошенко по делу о госизмене Януковича состоялся 21 февраля 2018 года. Председательствующий судья Оболонского райсуда Киева тогда преждевременно прекратил допрос пятого президента, потому что защита ставила ему вопросы, не касающиеся уголовного производства.

Знать больше: Свидетель №1. Как Порошенко допрашивали в суде о госизмене Януковича

Предыстория:

Украинская правда
Темы: Януковичдело о госизменесудПорошенкоЯценюк


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