Апелляция Януковича: суд решил допросить Порошенко и Яценюка
Апелляционный суд Киева, рассматривающий апелляционную жалобу защиты экс-президента Виктора Януковича, решил допросить пятого президента Украины Петра Порошенко и экс-премьера Арсения Яценюка.
Источник: адвокат Януковича Виталий Сердюк в Facebook
Прямая речь: "Апелляционный суд Киева по ходатайству защиты, в связи с неполным допросом в суде первой инстанции, принял решение допросить А.Яценюка и П.Порошенко по делу о потере Крыма".
Детали: Заседание назначено на 11.00, 15 июня 2020 года.
Что предшествовало: О намерении ходатайствовать о допросе Порошенко защита Януковича заявляла еще в 2019 году. Предыдущий допрос Порошенко по делу о госизмене Януковича состоялся 21 февраля 2018 года. Председательствующий судья Оболонского райсуда Киева тогда преждевременно прекратил допрос пятого президента, потому что защита ставила ему вопросы, не касающиеся уголовного производства.
Знать больше: Свидетель №1. Как Порошенко допрашивали в суде о госизмене Януковича
Предыстория:
- Подозрение в госизмене Януковичу объявили в 2016 году.
- Основой обвинений стало обращение к президенту России Владимиру Путину от 1 марта 2014 года, в котором украинский экс-президент якобы просил ввести в Украину войска.
- Рассматривать дело о госизмене суд начал весной 2017 года.
- 24 января 2019 года Оболонский районный суд Киева заочно признал Януковича виновным в госизмене и пособничестве в агрессивной войне, назначив ему наказание в виде 13 лет лишения свободы.