ГУД говорит, что госдачу открыли не для Венедиктовой, а для "экскурсий и культурных мероприятий"

В Государственном управлении делами говорят, что изменения в законодательстве, после которых генеральная прокурор Ирина Венедиктова въехала в государственную резиденцию, нужны были для "проведения экскурсий" и "общественных и культурных мероприятий".

Источник: ответ ГУД на запрос "Украинской правды"

Дословно: "Постановлением Кабинета Министров Украины от 19 января 1994 No 18" О государственных резиденциях и государственных дачах" (с ограниченным доступом) утвержден перечень объектов, которым присвоен статус государственных резиденций и государственных дач, а также порядок пользования ими.

Постановлением Кабинета Министров Украины от 19 июня 2020 No 506 ... (с ограниченным доступом) с целью, в частности, обеспечения проведения экскурсий на таких объектах, а также общественных и культурных мероприятий было внесено изменение в вышеупомянутое постановление".

Детали: В то же время, в ГУД не ответил, кто, согласно закону, имеет право пользоваться резиденцией, куда переехала Венедиктова. Также в ведомстве не сказали, на основании чего там живет генпрокурор.

Госуправления заверил, что эти вопросы не относятся к его компетенции и переправила запрос непосредственно в комплекс отдыха "Пуща-Водица".

Что было раньше: Журналисты-расследователи узнали, что Венедиктова арендует государственную резиденцию в комплексе отдыха "Пуща-Водица" по ценам, вдвое дешевле официальной расчетную стоимости аренды других домов на территории этого же комплекса.

При этом генпрокурор воспользовалась секретным постановлением Кабинета министров, которым были внесены изменения в другое правительственное постановление. Эти изменения не позволили пользоваться государственными дачами не только президенту, премьер-министру и главе Верховной Рады, как это было раньше, но и другим гражданам "в определенном субъектом управления порядке".

Сама генпрокурор написала в Фейсбуке, что размер арендной платы не устанавливала, "а получив предложение, просто на него согласилась". Венедиктова сказала, что попросила предоставить ей методологию расчета арендной платы, и пообещала доплатить, если в формировании платы окажется "не все так однозначно".