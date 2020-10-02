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Все пострадавшие от наводнений на Буковине получили компенсации - Зеленский

Пятница, 2 октября 2020, 22:18
Все пострадавшие от наводнений на Буковине получили компенсации - Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил, что все пострадавшие в результате стихийного бедствия летом этого года в Черновицкой области получили компенсацию от государства.

Источник: Офис президента

Прямая речь Зеленского: "Что касается Черновцов, то мы выделили 460 000 000 гривен. И самое главное, что кроме того, что сейчас в процессе восстановления инфраструктура, все люди получили компенсацию".

Детали: Зеленский отметил, что на всю Западную Украину, где от наводнения пострадало местное население и инфраструктурные объекты, в целом выделено около 1500000000 грн.

За счет средств, выделенных из государственного бюджета, по словам Зеленского, восстанавливается: девять бюджетных учреждений и объектов социальной сферы, 41 дорога общего пользования местного значения и 187 коммунальных дорог, мосты и мостовые переходы, берегоукрепительные объекты и др. На всех объектах работы планируется завершить в течение октября-ноября 2020 года.

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Предыстория:

  • По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, потоп на западе Украины в 2020 году превышает масштабы стихийного бедствия 2008 года.
  • Причиной наводнений на Западной Украине наряду с вырубкой лесов стали сильные затяжные дожди и паводки.
  • 25 июня Кабмин выделил более 700 млн гривен для преодоления последствий стихии.

Украинская правда

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Темы: Зеленскийстихийное бедствие
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