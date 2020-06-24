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Потоп на Западной Украине превысил масштабы стихийного бедствия 2008 года – Шмыгаль

Среда, 24 июня 2020, 12:21
Потоп на Западной Украине превысил масштабы стихийного бедствия 2008 года – Шмыгаль

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, потоп на западе Украины в 2020 году превышает масштабы стихийного бедствия 2008 года.

Источник: Telegram-канал Шмыгаля

Прямая речь: "Проинспектировали равнинную часть. Понятно, что ситуация критическая. Фактически, затопление превосходит масштаб 2008 года.

Далее проинспектируем горный район и после обеда проведем комиссию ТЭБ и ЧС, где будем принимать необходимые для преодоления последствий стихии решения".

Детали: Премьер сообщил, что затоплена районная больница в городе Галич. Там проводится эвакуация больных, но есть определенные сложности из-за того, что там есть заболевшие на коронавирус.

 

Справка: Летом 2008 года паводок на Закарпатье наделал убытков на 3-4 млрд гривен. Было подтоплено 40 601 жилой дом и 33 882 га сельскохозяйственных угодий, повреждено 360 автомобильных и 561 пешеходный мост, размыто 680,61 км автомобильных дорог.

Напомним:

  • В Ивано-Франковской 2 человека погибли и один считается без вести пропавшим из-за непогоды в области. 
  • Во время брифинга глава облгосадминистрации Ивано-Франковской Виталий Федорив рассказал, что в результате непогоды в области подтоплены несколько сотен хозяйств, а 24 июня погода снова ухудшится.
  • По состоянию на 4:00 на территории 15 районов Ивано-Франковской области подтоплено 4596 жилых домов, повреждено 427 км автодорог, разрушено 90 мостов и 110 км автодорог.

Украинская правда

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Темы: погодаШмыгальУкраина
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