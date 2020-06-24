Потоп на Западной Украине превысил масштабы стихийного бедствия 2008 года – Шмыгаль
По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, потоп на западе Украины в 2020 году превышает масштабы стихийного бедствия 2008 года.
Источник: Telegram-канал Шмыгаля
Прямая речь: "Проинспектировали равнинную часть. Понятно, что ситуация критическая. Фактически, затопление превосходит масштаб 2008 года.
Далее проинспектируем горный район и после обеда проведем комиссию ТЭБ и ЧС, где будем принимать необходимые для преодоления последствий стихии решения".
Детали: Премьер сообщил, что затоплена районная больница в городе Галич. Там проводится эвакуация больных, но есть определенные сложности из-за того, что там есть заболевшие на коронавирус.
Справка: Летом 2008 года паводок на Закарпатье наделал убытков на 3-4 млрд гривен. Было подтоплено 40 601 жилой дом и 33 882 га сельскохозяйственных угодий, повреждено 360 автомобильных и 561 пешеходный мост, размыто 680,61 км автомобильных дорог.
Галич.— Arsen Avakov (@AvakovArsen) June 24, 2020
Ивано-Фр. Стихия.
На месте с пм.
Дснс, Полиция, Нацгвардия.
Делаем, все что возможно и необходимо.
Жизни, коммуникация, продукты.. эвакуация.
Концентрируемся. Тут, на Верховине.. 4 области, 15 районов..
Делаем то, что должны pic.twitter.com/Fx6i1YWDWa
Напомним:
- В Ивано-Франковской 2 человека погибли и один считается без вести пропавшим из-за непогоды в области.
- Во время брифинга глава облгосадминистрации Ивано-Франковской Виталий Федорив рассказал, что в результате непогоды в области подтоплены несколько сотен хозяйств, а 24 июня погода снова ухудшится.
- По состоянию на 4:00 на территории 15 районов Ивано-Франковской области подтоплено 4596 жилых домов, повреждено 427 км автодорог, разрушено 90 мостов и 110 км автодорог.