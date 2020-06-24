Потоп на Западной Украине превысил масштабы стихийного бедствия 2008 года – Шмыгаль

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, потоп на западе Украины в 2020 году превышает масштабы стихийного бедствия 2008 года.

Источник: Telegram-канал Шмыгаля

Прямая речь: "Проинспектировали равнинную часть. Понятно, что ситуация критическая. Фактически, затопление превосходит масштаб 2008 года.

Далее проинспектируем горный район и после обеда проведем комиссию ТЭБ и ЧС, где будем принимать необходимые для преодоления последствий стихии решения".

Детали: Премьер сообщил, что затоплена районная больница в городе Галич. Там проводится эвакуация больных, но есть определенные сложности из-за того, что там есть заболевшие на коронавирус.

Справка: Летом 2008 года паводок на Закарпатье наделал убытков на 3-4 млрд гривен. Было подтоплено 40 601 жилой дом и 33 882 га сельскохозяйственных угодий, повреждено 360 автомобильных и 561 пешеходный мост, размыто 680,61 км автомобильных дорог.

Галич.

Ивано-Фр. Стихия.

На месте с пм.

Дснс, Полиция, Нацгвардия.

Делаем, все что возможно и необходимо.

Жизни, коммуникация, продукты.. эвакуация.

Концентрируемся. Тут, на Верховине.. 4 области, 15 районов..

Делаем то, что должны pic.twitter.com/Fx6i1YWDWa — Arsen Avakov (@AvakovArsen) June 24, 2020

Напомним: