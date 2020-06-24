Синоптик рассказала о причинах наводнения на Западной Украине

Причиной наводнений на Западной Украине наряду с вырубкой лесов стали сильные затяжные дожди и паводки.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook

Прямая речь: "В связи со сложной гидрологической ситуацией на западе Украины участились злорадные комментарии, что, мол, так им и надо за вырубку лесов. Действительно, леса уничтожают жестоко, действительно некоторые местные жители безответственно и бессовестно принимают в этом участие. Но...".

Детали: По словам синоптика, на западе страны уже длительное время идут сильные дожди, в связи с чем почва так перенасыщена влагой, что срываются селевые потоки, реки выходят из берегов.

Все это приводит к разрушению инфраструктуры, уничтожению человеческого имущества, скота, смерти людей.

Диденко напомнила, что природа не вечно может задерживать опасные процессы, независимо от лесистости. По ее словам, дожди льют, с небольшими перерывами, уже месяц, а паводки и наводнения для этих районов – явление типичное.

Она напомнила, что в июне 1969 года в бассейнах Днестра, Прута, Тисы наблюдался мощный паводок, который считается самым высоким. Кое-где количество осадков составляла 150-250 мм за 24 часа (это 1,5-2,5 месячной нормы осадков).

А в мае 1970 года на территории Украинского Закарпатья произошло сильное наводнение, обусловленное интенсивными дождями, когда уровень воды в Тисе повысился на 5-6 метров. Тячев тогда затопило, прорвало дамбу, жилой фонд был поврежден на 90 процентов, погибли люди.

Диденко отметила, "лесов тогда было значительно больше".

Она призвала украинцев не загонять всех людей "в своем воображении под одну крышу", а всем, кто злорадствует над человеческим горем посоветовала "оглянуться, забрать окурок из сухой травы, убрать автомобиль с парковой зоны или детской площадки, не дышать в затылок соседу в транспорте" и пр.

Предыстория: