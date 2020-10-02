Еще один ребенок умер от COVID-19 в Украине
В Ровенской области умер 13-летний мальчик, у которого диагностировали заражение коронавирусом.
Источник: главный врач Ровенской областной детской клинической больницы Виталий Бойко, которого цитирует пресс служба Ровенской ОГА
Прямая речь Бойко: "Мальчик 13 лет с Рокитновского района поступил в Ровенскую областную детскую больницу. Это пациент с онкологической патологией. При поступлении ПЦР и ИФА тесты показали отрицательный результат, так же, как и в его родных.
Во время его пребывания в стационаре у ребенка обнаружили COVID-19. Лечение было осуществлено согласно протоколу, всеми медикаментами пациент был обеспечен. Но, к сожалению, сегодня ночью мальчик умер".
Напомним: 24 сентября в Украине от COVID-19 умер второй ребенок.
За сутки 1 октября в Украине коронавирусную болезнь COVID-19 подтвердили 4633 людям, это пока абсолютный рекорд с начала пандемии.