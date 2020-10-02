Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Еще один ребенок умер от COVID-19 в Украине

Пятница, 2 октября 2020, 23:52

В Ровенской области умер 13-летний мальчик, у которого диагностировали заражение коронавирусом.

Источник: главный врач Ровенской областной детской клинической больницы Виталий Бойко, которого цитирует пресс служба Ровенской ОГА

Прямая речь Бойко: "Мальчик 13 лет с Рокитновского района поступил в Ровенскую областную детскую больницу. Это пациент с онкологической патологией. При поступлении ПЦР и ИФА тесты показали отрицательный результат, так же, как и в его родных.

Во время его пребывания в стационаре у ребенка обнаружили COVID-19. Лечение было осуществлено согласно протоколу, всеми медикаментами пациент был обеспечен. Но, к сожалению, сегодня ночью мальчик умер".

Напомним: 24 сентября в Украине от COVID-19 умер второй ребенок.

За сутки 1 октября в Украине коронавирусную болезнь COVID-19 подтвердили 4633 людям, это пока абсолютный рекорд с начала пандемии.

Украинская правда
Темы: коронавирусэпидемиядетиРовенская область


powered by lun.ua
Главное сегодня

Кучер намекнул, что самолет с сыном Дроздова должен был пропустить на посадку поврежденный Ан-26

Новости 2 жовтня: записи Лероса, убытки от "Роттердам+"

МИД: Украина планирует присоединиться к санкциям ЕС против Беларуси

ГУД говорит, что госдачу открыли не для Венедиктовой, а для "экскурсий и культурных мероприятий"

Евросоюз ввел санкции против чиновников Беларуси – но не Лукашенко

Янукович проиграл апелляцию по госизмене

Все новости...
коронавирус
Байден получил отрицательный тест на COVID-19
COVID-19: У Порошенко молчат о его состоянии
Трамп болеет "в легкой форме", у детей негативные тесты на COVID-19
Последние новости
23:52
Еще один ребенок умер от COVID-19 в Украине
22:58
Кучер намекнул, что самолет с сыном Дроздова должен был пропустить на посадку поврежденный Ан-26
22:18
Все пострадавшие от наводнений на Буковине получили компенсации - Зеленский
21:57
США ввели санкции против 8 чиновников Беларуси
21:40
Новости 2 жовтня: записи Лероса, убытки от "Роттердам+"
21:20
Оккупанты в Севастополе арестовали "Свидетелей Иеговы" после массовых обысков
20:55
Новости экономики: Аваков просит еще 2 миллиарда из COVID-фонда, Microsoft инвестирует в Украину
20:36
МИД: Украина планирует присоединиться к санкциям ЕС против Беларуси
20:31
"Метинвест" Ахметова-Новинского возглавил рейтинг крупнейших частных компаний Украины
20:19
Зеленский рассказал, что конфликт в Карабахе показал для Донбасса
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!