Еще один ребенок умер от COVID-19 в Украине

В Ровенской области умер 13-летний мальчик, у которого диагностировали заражение коронавирусом.

Источник: главный врач Ровенской областной детской клинической больницы Виталий Бойко, которого цитирует пресс служба Ровенской ОГА

Прямая речь Бойко: "Мальчик 13 лет с Рокитновского района поступил в Ровенскую областную детскую больницу. Это пациент с онкологической патологией. При поступлении ПЦР и ИФА тесты показали отрицательный результат, так же, как и в его родных.

Во время его пребывания в стационаре у ребенка обнаружили COVID-19. Лечение было осуществлено согласно протоколу, всеми медикаментами пациент был обеспечен. Но, к сожалению, сегодня ночью мальчик умер".

Напомним: 24 сентября в Украине от COVID-19 умер второй ребенок.

За сутки 1 октября в Украине коронавирусную болезнь COVID-19 подтвердили 4633 людям, это пока абсолютный рекорд с начала пандемии.