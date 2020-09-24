Второй ребенок умер от COVID-19 в Украине

В Украине от коронавирусной болезни COVID-19 умер второй ребенок, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Источник: Степанов на ежедневном брифинге

Прямая речь: "За прошедшие сутки заболели 3 372 человека, из них 242 ребенка, а также 172 медработника. Были госпитализированы 685 человек.

За последние сутки в Украине зафиксированы 52 летальных случая, среди которых один ребенок. Это – второй смертельный случай ребенка за все время пандемии.

Выздоровели 1 788 пациентов – это приятный рекорд: за все время пандемии такого количества выздоровевших у нас еще не было".

Детали: Всего за время пандемии в Украине COVID-19 обнаружили у 188 106 человек, из них 12 400 – дети, а 14 337 – медработники.

По статистике дети легче переносят коронавирусную болезнь и реже болезнь протекает у них в тяжелой форме. Это было одним из аргументов, почему детям в младшей школе можно не надевать маски.