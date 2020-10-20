У Зеленского отреагировали на решение суда в деле о книге о Стусе

В Офисе президента заявили, что приняли к сведению решение Дарницкого районного суда Киева по книге "Дело Василия Стуса", обязывающее автора книги Вахтанга Кипиани удалить упоминания о тогдашнем адвокате поэта, а ныне председателе политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука.

Источник: Офис президента

Дословно: "Взяли к сведению решение Дарницкого районного суда города Киева по книге "Дело Василия Стуса". Также приняли к сведению заявления автора книги Вахтанга Кипиани и представителей издательства о намерении подать апелляцию. Это по меньшей мере свидетельство того, что общество готово отстаивать свои права".

Детали: В ОП "удивлены некоторыми формулировками в указанном решении". Однако независимость судебной ветви власти не ставится под сомнение.

Там также считают "странными" определение Медведчука как "персонажа произведения", поскольку он был участником судебного процесса над поэтом. Это подтверждают материалы уголовного дела.

"Таким образом, именно по этой логике книги, Медведчук В. В. является участником настоящего процесса, который имел место в истории, а не просто" персонажем произведения". Поведение участника проанализирована исключительно на основании документально зафиксированных фактов, которые не являются продуктом литературного творчества авторов и литературной выдумкой", – заявили в Офисе.

Кроме того, там напомнили, что цензура в Украине запрещена в любых проявлениях, а обработка материалов истории не должна ограничиваться из-за эмоции или статуса участников событий.

"Призываем всех граждан иметь смелость честно смотреть на события прошлого нашего народа и действия или бездействие отдельных лиц", – подытожили в Офисе президента.

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Напомним: