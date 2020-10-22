Глава Евросовета созвал саммит ЕС по распространению коронавируса
Четверг, 22 октября 2020, 02:24
Председатель Евросовета Шарль Мишель принял решение о созыве экстренного саммита с участием глав государств и представительств ЕС.
Источник: Шарль Мишель в Twitter
Прямая речь: "Приглашаю руководителей (стран - ред) на неофициальную видеоконференцию 29 октября 2020. Нам нужно усилить наши коллективные усилия для борьбы с COVID-19".
Что предшествовало: Первая страна в ЕС зафиксировала миллион заражений COVID