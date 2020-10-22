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Глава Евросовета созвал саммит ЕС по распространению коронавируса

Четверг, 22 октября 2020, 02:24

Председатель Евросовета Шарль Мишель принял решение о созыве экстренного саммита с участием глав государств и представительств ЕС.

Источник: Шарль Мишель в Twitter

Прямая речь: "Приглашаю руководителей (стран - ред) на неофициальную видеоконференцию 29 октября 2020. Нам нужно усилить наши коллективные усилия для борьбы с COVID-19".

Что предшествовало: Первая страна в ЕС зафиксировала миллион заражений COVID

Темы: коронавирус


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