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Трамп обвинил Байдена в получении денег от России

Пятница, 23 октября 2020, 05:57

Президент США, кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что его соперник, кандидат от Демократической партии Джо Байден должен объяснить происхождение "$3,5 миллионов полученных от России".

Источник: дебати кандидатов в президенты США

Прямая речь Трампа: "Джо получил $3,5 млн долларов от России, был в дружеских отношениях с мэром Москвы, он должен объяснить это. Я никаких денег от России не получал".

Прямая речь Байдена: "Я не брал ни гроша ни у какого зарубежного источника. Я опубликовал свои налоговые декларации за все 22 года. Вы ни одной".

Детали: Джо Байден также отметил, что в работе его сына Хантера в украинской компании Burisma, "не было ничего неэтичного".

Темы: виборыСШАдебаты


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