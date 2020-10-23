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Трамп звинуватив Байдена в отриманні грошей від Росії

П'ятниця, 23 жовтня 2020, 05:57

Президент США, кандидат в президенти від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що його суперник, кандидат від Демократичної партії Джо Байден повинен пояснити походження "$3,5 мільйонів отриманих від Росії".

Джерело: дебати кандидатів у президенти США

Пряма мова Трампа: "Джо отримав $ 3,5 млн доларів від Росії, був у дружніх стосунках з мером Москви, він повинен пояснити це. Я ніяких грошей від Росії не отримував".

Пряма мова Байдена: "Я не брав ні гроша ні в якого зарубіжного джерела. Я опублікував свої податкові декларації за все 22 роки. Ви жодної".

Деталі: Джо Байден також зазначив, що в роботі його сина Хантера в українській компанії Burisma, "не було нічого неетичного".

Теми: вибориСШАдебати


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