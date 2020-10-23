Трамп звинуватив Байдена в отриманні грошей від Росії
Президент США, кандидат в президенти від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що його суперник, кандидат від Демократичної партії Джо Байден повинен пояснити походження "$3,5 мільйонів отриманих від Росії".
Джерело: дебати кандидатів у президенти США
Пряма мова Трампа: "Джо отримав $ 3,5 млн доларів від Росії, був у дружніх стосунках з мером Москви, він повинен пояснити це. Я ніяких грошей від Росії не отримував".
Пряма мова Байдена: "Я не брав ні гроша ні в якого зарубіжного джерела. Я опублікував свої податкові декларації за всі 22 роки. Ви – жодної".
Деталі: Джо Байден також зазначив, що в роботі його сина Хантера в українській компанії Burisma, "не було нічого неетичного".
Довідка: вибори президента США заплановані на 3 листопада.
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Передісторія:
- Дебати чинного президента США і колишнього віце-президента мали пройти в три етапи.
- 74-річний Трамп і 77-річний Байден зустрічалися на дебатах 29 вересня, а через кілька днів після цього у Трампа діагностували коронавірусну хворобу COVID-19.
- 2 жовтня Трампа госпіталізували, а вже 5 жовтня – виписали з медцентру. Повернувшись до роботи в Білий дім, хворий президент зняв маску. Його лікар заявив, що у Трампа вже немає симптомів хвороби.
- Трамп заявляв, що прийде на другий раунд дебатів, а Байден висловлював думку, що якщо той ще буде інфікованим, то дебати проводити не можна.
- 10 жовтня Комісія з президентських дебатів скасувала другі дебати між чинним президентом США Дональдом Трампом та його опонентом від демократів Джо Байденом.