Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Саакашвили анонсировал "важные изменения" в архитектурно-строительной отрасли

Пятница, 23 октября 2020, 22:48
Саакашвили анонсировал важные изменения в архитектурно-строительной отрасли

Председатель исполнительного комитета Национального совета реформ Михеил Саакашвили заявил о начале важных изменений в архитектурно-строительной отрасли вследствие руководства Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСК) и Государственной сервисной службы градостроительства.

Источник: Саакашвили, которого цитирует Офис президента

Прямая речь Саакашвили: "ДАБИ - это временный орган, который выдает разрешения, здесь в последний месяц было еще больше коррупции, чем когда-либо. Сейчас освободили все руководство. Это уже хорошее решение. Смена руководства Даби будет способствовать уничтожению централизованной коррупции в этой сфере".

Детали: Саакашвили заявил, что в предыдущие годы коррупция в архитектурно-строительной отрасли контролировалась из самых высоких властных кабинетов, в том числе - из Администрации президента и Кабинета министров.

Также он отметил, что "в комитете парламента уже в ближайшее время будет рассматриваться вопрос, чтобы вообще изменить всю систему нынешних органов" для того, чтобы "как в нотариате, частные компании выдавали разрешения, у них будет конкуренция, ни у кого не будет монополии, никто не будет заинтересован, никто не сможет брать взятки".

Напомним: Служба безопасности разоблачила должностных лиц Государственной архитектурно-строительной инспекции на масштабной незаконной выдаче строительным компаниям разрешительных документов и сертификатов готовности ввода объектов в эксплуатацию.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Саакашвилиреформы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
Саакашвили
Грузия не будет "консультироваться" с послом, которого Киев попросил поехать из-за Саакашвили
Грузинский посол выехал из Украины на фоне ситуации с Саакашвили
Посол Грузии подтвердил, что уедет из Украины из-за ситуации с Саакашвили
Последние новости
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
22:02
Глава МВД Германии об угрозе исламистских терактов: Не дадим себя запугать
Все новости...
Реклама: