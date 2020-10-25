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Организаторам избирательных "каруселей" грозит до 10 лет тюрьмы – полиция

Воскресенье, 25 октября 2020, 15:16
Организаторам избирательных каруселей грозит до 10 лет тюрьмы – полиция
Игорь Клименко

Во время брифинга глава Нацполиции Игорь Клименко рассказал, что 132 человека, приехавшие автобусами в Киев, находятся в столичном райуправлении полиции и дают объяснения.

Источник: брифинг МВД на тему нарушений во время волеизъявления

Прямая речь Клименко: "Все 132 гражданина, находившихся в этих автобусах, доставлены в районное управление, где полиция их опрашивает - какова их цель приезда в город Киев. Первая цель, которая была озвучена - это экскурсия в Киев, но у нас есть сомнения.

Пока мы не провели до конца расследование, мы не можем утверждать, что эти лица принимали участие в "каруселях". Вечером в девять часов мы предоставим по этому факту подробную и полную информацию".

Детали: Полиция задержала два автобуса с людьми, которые якобы приехали на экскурсию в столицу.

По словам Клименко, задержанные люди не голосовали на выборах, следовательно им никакая ответственность не грозит. В то же время, если будут установлены лица, которые пытались эти избирательные "карусели" создать, и в случае, если будут доказательства об оплате за такую ​​незаконную деятельность, то их привлекут к ответственности.

В частности, если часть средств потенциальным участникам "карусели" уже выплачена, то преступление произошло, и за такие действия организаторам грозит до 10 лет лишения свободы. В случае, если организатор действовал самостоятельно, то ему грозит от 5 до 7 лет тюрьмы.

Светлана Кизилова, УП

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Темы: виборыМВДКиев
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