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Організаторам виборчих "каруселей" загрожує до 10 років тюрми – поліція

Неділя, 25 жовтня 2020, 15:16
Організаторам виборчих каруселей загрожує до 10 років тюрми – поліція
Ігор Клименко

Під час брифінгу голова Нацполіції Ігор Клименко розповів, що 132 особи, що приїхали автобусами до Києва, знаходяться у столичному райуправлінні поліції і дають пояснення.

Джерело: брифінг МВС на тему порушень під час волевиявлення

Пряма мова Клименка: "Всі 132 громадянина, що перебували в цих автобусах, доставлені в районне управління, де поліція їх опитує – яка їх мета приїзду до міста Києва. Перша мета, що була озвучена – це екскурсія до Києва, але в нас є сумніви.

Поки ми не провели до кінця розслідування, ми не можемо стверджувати, що ці особи приймали участь у "каруселях". Ввечері о дев'ятій годині ми надамо по цьому факту докладну і повну інформацію".

Деталі: Поліція затримала два автобуси з людьми, які начебто приїхали на екскурсію до столиці.

За словами Клименка, що затримані люди не голосували на виборах, отже їм ніяка відповідальність не загрожує. Водночас, якщо будуть встановлені особи, що намагалися ці виборчі "каруселі" створити, і в разі, якщо будуть докази про оплату за таку незаконну діяльність, то їх притягнуть до відповідальності.

Зокрема, якщо частину коштів потенційним учаникам "каруселі" вже виплатили, то злочин стався, і за такі дії організаторам загрожує до 10 років позбавлення волі. У разі, якщо організатор діяв самостійно, то йому загрожує від 5 до 7 років в'язниці.

Нагадаємо: 25 жовтня в Україні відбуваються місцеві вибори. Явка виборців станом на 13:00 в Києві склала 16%, а по всій Україні станом на 12:00 близько 14%.  

Світлана Кізілова, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: вибориМВСКиїв
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