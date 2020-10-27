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Зеленский хочет уволить Трофимова – источники

Вторник, 27 октября 2020, 17:27
Зеленский хочет уволить Трофимова – источники
фото: Эльдар Сарахман, УП

Первого заместителя руководителя Офиса президента Сергея Трофимова могут уволить из-за неудовлетворительной работы ОП с главами областных госадминистраций и провала партии "Слуга народа" на местных выборах.

Источник: собеседники "Украинской правды" в команде президента

Детали: Один из собеседников УП в Офисе президента говорит, что результат на выборах – не единственная причина для увольнения: "Зеленскому стало известно о злоупотреблениях Трофимова по ГАСИ (Государственная архитектурно-строительная инспекция – ред.). Решение о его увольнении было принято еще до местных выборов"

Upd. Еще один источник "Украинской правды" в ОП отметил, что "вероятность уволнения Трофимова высокая", однако разговора по этому поводу у них с Зеленским еще не было.

Напомним: 21 октября стало известно, что в Офисе президента могут произойти сразу две перестановки. Кроме Трофимова, на закрытых совещаниях поднимался вопрос увольнения заместителя руководителя ОПУ Юлии Ковалив.

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Украинская правда

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Темы: ЗеленскийОфис президента
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