Зеленский хочет уволить Трофимова – источники

Первого заместителя руководителя ОПГ Сергея Трофимова могут уволить из-за неудовлетворительной работы ОПУ с председателями ОГА и провал партии "Слуга народа" на местных выборах.

Источник: собеседник УП в команде президента

Детали: Другой собеседник УП в Офисе президента рассказывает, что это не единственная причина для увольнения: "Зеленскому стало известно о злоупотреблениях Трофимова по ГАСК. Решение о его увольнении было принято еще до местных выборов"

Напомним: 21 октября стало известно, что в Офисе президента могут произойти сразу две перестановки. Кроме Трофимова, на закрытых совещаниях поднимался вопрос увольнения заместителя руководителя ОПГ Юлии Кузнецов.

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