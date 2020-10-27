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Зеленский хочет уволить Трофимова – источники

Вторник, 27 октября 2020, 18:27
фото: Эльдар Сарахман, УП

Первого заместителя руководителя ОПГ Сергея Трофимова могут уволить из-за неудовлетворительной работы ОПУ с председателями ОГА и провал партии "Слуга народа" на местных выборах.

Источник: собеседник УП в команде президента

Детали: Другой собеседник УП в Офисе президента рассказывает, что это не единственная причина для увольнения: "Зеленскому стало известно о злоупотреблениях Трофимова по ГАСК. Решение о его увольнении было принято еще до местных выборов"

Напомним: 21 октября стало известно, что в Офисе президента могут произойти сразу две перестановки. Кроме Трофимова, на закрытых совещаниях поднимался вопрос увольнения заместителя руководителя ОПГ Юлии Кузнецов.

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Украинская правда
Темы: ЗеленскийОфис президента


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