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Зеленский попытается вернуть электронное декларирование, если его запретит КСУ

Вторник, 27 октября 2020, 22:13

Президент Владимир Зеленский отреагировал на решение Конституционного Суда о системе декларирования имущества и обещает воспользоваться законодательной инициативой, чтобы попытаться вернуть закон через Верховную Раду.

Источник: пресс-служба президента

Дословно: "КС принял решение, которое имеет непосредственное отношение к созданию в стране системы максимальной прозрачности государственного управления и местного самоуправления...

До сих пор эта система работала эффективно, наконец показав украинскому народу, чем на самом деле обладают политики, и позволив привлечь к ответственности нарушителей антикоррупционного законодательства".

Детали: Зеленский обещает использовать свое право на законодательную инициативу, чтобы восстановить "постоянную и максимально эффективную" работу системы электронного декларирования и неотвратимость ответственности за умышленное нарушение этих правил: "Украинские чиновники и депутаты продолжат декларировать свое имущество и доходы, а антикоррупционные органы будут иметь необходимые полномочия для их проверки и привлечения нарушителей к ответственности".

Что было раньше: 27 октября СМИ сообщали, что КС отменил электронные декларации, незаконное обогащение и еще ряд антикоррупционных норм.

В июле НАПК вручило Зеленскому два админпротокола об административном правонарушении из-за недекларирования изменений в имущественном состоянии и пообещало направить материалы в суд.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийКСкоррупцияНАПКдекларации


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