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Зеленський спробує повернути електронне декларування, якщо його заборонить КСУ

Вівторок, 27 жовтня 2020, 21:13
Зеленський спробує повернути електронне декларування, якщо його заборонить КСУ

Президент Володимир Зеленський відреагував на рішення Конституційного Суду про систему декларування майна та обіцяє скористатися законодавчою ініціативою, щоб спробувати повернути закон через Верховну Раду.

Джерело: пресслужба президента

Дослівно: "КС ухвалив рішення, яке має безпосередній стосунок до створення в країні системи максимальної прозорості державного управління та місцевого самоврядування…

До сьогодні ця система працювала ефективно, нарешті показавши українському народу, чим насправді володіють політики, та дозволивши притягнути до відповідальності порушників антикорупційного законодавства".

Деталі: Зеленський обіцяє використати своє право на законодавчу ініціативу, щоб відновити "сталу та максимально ефективну" роботу системи електронного декларування та невідворотність відповідальності за умисне порушення цих правил: "Українські посадовці та депутати продовжать декларувати своє майно та доходи, а антикорупційні органи матимуть необхідні повноваження для їхньої перевірки та притягнення порушників до відповідальності".

Що було раніше: 27 жовтня ЗМІ повідомляли, що КС скасував е-декларації, незаконне збагачення та ще низку антикорупційних норм.

У липні НАЗК вручило Зеленському два адмінпротоколи про адміністративне правопорушення через недекларування змін у майновому стані й пообіцяло направити матеріали до суду.

Українська правда

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Теми: ЗеленськийКСкорупціяНАЗКдекларації
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