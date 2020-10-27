Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Зеленський спробує повернути електронне декларування, якщо його заборонить КСУ

Вівторок, 27 жовтня 2020, 22:13

Президент Володимир Зеленський відреагував на рішення Конституційного Суду про систему декларування майна та обіцяє скористатися законодавчою ініціативою, щоб спробувати повернути закон через Верховну Раду.

Джерело: пресслужба президента

Дослівно: "КС ухвалив рішення, яке має безпосередній стосунок до створення в країні системи максимальної прозорості державного управління та місцевого самоврядування…

До сьогодні ця система працювала ефективно, нарешті показавши українському народу, чим насправді володіють політики, та дозволивши притягнути до відповідальності порушників антикорупційного законодавства".

Деталі: Зеленський обіцяє використати своє право на законодавчу ініціативу, щоб відновити "сталу та максимально ефективну" роботу системи електронного декларування та невідворотність відповідальності за умисне порушення цих правил: "Українські посадовці та депутати продовжать декларувати своє майно та доходи, а антикорупційні органи матимуть необхідні повноваження для їхньої перевірки та притягнення порушників до відповідальності".

Що було раніше: 27 жовтня ЗМІ повідомляли, що КС скасував е-декларації, незаконне збагачення та ще низку антикорупційних норм.

У липні НАЗК вручило Зеленському два адмінпротоколи про адміністративне правопорушення через недекларування змін у майновому стані й пообіцяло направити матеріали до суду.

Українська правда
Теми: ЗеленськийКСкорупціяНАЗКдекларації


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Зеленський спробує повернути електронне декларування, якщо його заборонить КСУ

Новини 27 жовтня: скасування антикорупційних норм, перерозподіл коштів

оновленоКС скасував е-декларації, незаконне збагачення та ще низку антикорупційних норм – ЗМІ

оновленоЗеленський хоче звільнити Трофімова – джерела

В уряді пояснили, навіщо "перекинули" кошти для онкохворих на дороги

На окрузі Ляшка-Гунька лишилося порахувати менше 5%: Ляшко відстає на 2%

Усі новини...
Зеленський
Зеленський про рішення ОАСК щодо НАБУ: Буде оскаржене
Зеленський хоче звільнити Трофімова – джерела
Глава МЗС Литви розповів, що не так з боротьбою Зеленського проти Порошенка
Останні новини
23:03
В Італії після зниження захворюваності новий антирекорд заражень
22:41
Садовий заявив, що його сім’я заразилася COVID-19
22:13
Зеленський спробує повернути електронне декларування, якщо його заборонить КСУ
21:55
Новини економіки: ринок акцій США обвалився, ціни на газ зросли
21:52
"Шахтар" зберіг очко в матчі Ліги Чемпіонів з "Інтером"
21:40
Уряд Угорщини почав агітацію не лише на українських, а й на американських виборах
21:24
Новини 27 жовтня: скасування антикорупційних норм, перерозподіл коштів
21:10
Водії судяться з Uber через "звільнення алгоритмом"
20:52
Зеленський про рішення ОАСК щодо НАБУ: Буде оскаржене
20:44
Імпорт в Україну зростає, але лише у гривні - аналітики
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!