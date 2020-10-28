Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Кулеба объяснил, зачем Зеленский спрашивал о Будапештском меморандуме

Среда, 28 октября 2020, 13:45

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что вопрос из опроса президента о Будапештском меморандуме был нацелен на то, чтобы вывести на новый уровень "очень предметный разговор" о гарантиях безопасности для Украины.

Об этом он сказал в интервью агентству "Інтерфакс-Україна", сообщает "Европейская правда".

"Это вопрос не столько направлен на то, чтобы возродить Будапештский меморандум из пепла истории, сколько на то, чтобы вывести на новый уровень очень предметный разговор о гарантиях безопасности для Украины: как они должны быть предоставлены, какие инструменты нам нужны. Я бы в самое таком ключе призвал смотреть на этот вопрос", - сказал глава МИД.

Министр подчеркнул, что наилучшей гарантией безопасности для Украины является членство в НАТО, но путь к нему еще займет определенное время.

"Поэтому мы, безусловно, должны идти по пути евроатлантической интеграции и укреплять наши Вооруженные силы, но параллельно мы должны выстраивать союзы и альянсы, которые будут делать нас сильнее", - сказал он.

"Например, когда президент Украины едет в Великобританию и договаривается о дополнительных ресурсах на укрепление украинского флота - это тоже вклад в нашу гарантию безопасности. Когда президент едет в Турцию и договаривается с президентом Турции о развитии военно-технического сотрудничества... Не надо смотреть на это линейно: сели, подписали документ и имеем гарантии. Реальные гарантии - это когда у тебя есть крепкие вооруженные силы, устойчивое общество и мощные союзники", - сказал Кулеба.

26 октября "Слуга народа" обнародовала предварительные результаты "всеукраинского" опроса "5 вопросов от президента" по результатам обработки 74% анкет.

74,2% опрошенных ответили утвердительно на вопрос "Поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, для восстановления ее государственного суверенитета и целостности?"

Гражданская сеть "ОПОРА" заявила, что президент Владимир Зеленский злоупотреблял административным ресурсом и скрыто агитировал за партию "Слуга народа" благодаря опросу "5 вопросов от президента", а также мог подорвать доверие к репрезентативным социологическим опросам.

Читайте также: Шантаж с ядерным оружием: что стоит за Зе-вопросом о Будапештском меморандуме

Темы: ЗеленскийКрымМИД
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
Зеленский
Украина будет в НАТО – Зеленский
СМИ узнали, зачем Зеленский написал гневное сообщение на пути к саммиту НАТО
Зеленский верит в победу через год
Последние новости
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
Все новости...
Реклама: