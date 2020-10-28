Кулеба объяснил, зачем Зеленский спрашивал о Будапештском меморандуме

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что вопрос из опроса президента о Будапештском меморандуме был нацелен на то, чтобы вывести на новый уровень "очень предметный разговор" о гарантиях безопасности для Украины.

Об этом он сказал в интервью агентству "Інтерфакс-Україна", сообщает "Европейская правда".

"Это вопрос не столько направлен на то, чтобы возродить Будапештский меморандум из пепла истории, сколько на то, чтобы вывести на новый уровень очень предметный разговор о гарантиях безопасности для Украины: как они должны быть предоставлены, какие инструменты нам нужны. Я бы в самое таком ключе призвал смотреть на этот вопрос", - сказал глава МИД.

Министр подчеркнул, что наилучшей гарантией безопасности для Украины является членство в НАТО, но путь к нему еще займет определенное время.

"Поэтому мы, безусловно, должны идти по пути евроатлантической интеграции и укреплять наши Вооруженные силы, но параллельно мы должны выстраивать союзы и альянсы, которые будут делать нас сильнее", - сказал он.

"Например, когда президент Украины едет в Великобританию и договаривается о дополнительных ресурсах на укрепление украинского флота - это тоже вклад в нашу гарантию безопасности. Когда президент едет в Турцию и договаривается с президентом Турции о развитии военно-технического сотрудничества... Не надо смотреть на это линейно: сели, подписали документ и имеем гарантии. Реальные гарантии - это когда у тебя есть крепкие вооруженные силы, устойчивое общество и мощные союзники", - сказал Кулеба.

26 октября "Слуга народа" обнародовала предварительные результаты "всеукраинского" опроса "5 вопросов от президента" по результатам обработки 74% анкет.

74,2% опрошенных ответили утвердительно на вопрос "Поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, для восстановления ее государственного суверенитета и целостности?"

Гражданская сеть "ОПОРА" заявила, что президент Владимир Зеленский злоупотреблял административным ресурсом и скрыто агитировал за партию "Слуга народа" благодаря опросу "5 вопросов от президента", а также мог подорвать доверие к репрезентативным социологическим опросам.

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