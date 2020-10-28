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Кулеба пояснив, нащо Зеленський питав про Будапештський меморандум

Середа, 28 жовтня 2020, 13:45

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що питання опитування президента про Будапештський меморандум було спрямоване на те, щоб вивести на новий рівень "дуже предметну розмову" про гарантії безпеки для України. 

Про це він сказав в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна", повідомляє "Європейська правда".

"Це питання не стільки спрямоване на те, щоб відродити Будапештський меморандум з попелу історії, скільки на те, щоб вивести на новий рівень дуже предметну розмову про гарантії безпеки для України: як вони повинні бути надані, які інструменти нам потрібні. Я б в саме такому ключі закликав дивитися на це питання", - сказав глава МЗС.

Міністр підкреслив, що найкращою гарантією безпеки України є членство в НАТО, але шлях до нього ще займе певний час. 

"Тому ми, безумовно, повинні йти шляхом євроатлантичної інтеграції і зміцнювати наші Збройні сили, але паралельно ми повинні вибудовувати союзи і альянси, які будуть робити нас сильнішими", - сказав він.

"Наприклад, коли президент України їде до Великої Британії і домовляється про додаткові ресурси на зміцнення українського флоту - це теж внесок в нашу гарантію безпеки. Коли президент їде в Туреччину і домовляється з президентом Туреччини про розвиток військово-технічного співробітництва... Не треба дивитися на це лінійно: сіли, підписали документ і маємо гарантії. Реальні гарантії - це коли у тебе є міцні збройні сили, стійке суспільство і потужні союзники", - сказав Кулеба.

26 жовтня "Слуга народу" оприлюднила попередні результати "загальноукраїнського" опитування "5 питань від президента" за результатами обробки 74% анкет.

74,2% опитаних відповіли ствердно на питання "Чи підтримуєте ви право України на використання безпекових гарантій, визначених Будапештським меморандумом, для відновлення її державного суверенітету і цілісності?"

Громадянська мережа "ОПОРА" заявила, що президент Володимир Зеленський зловживав адміністративним ресурсом і приховано агітував за партію "Слуга народу" опитуванням "5 питань від президента", а також міг підірвати довіру до репрезентативних соціологічних опитувань.

Читайте також: Шантаж із ядерною зброєю: що стоїть за Зе-питанням про Будапештський меморандум

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Теми: ЗеленськийКримМЗС
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