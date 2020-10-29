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Вице-премьер по евроинтеграции: "Безвизу с ЕС быть!"

Четверг, 29 октября 2020, 14:48

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина уверяет, что Украину не лишат безвиза с Евросоюзом.

Источник: заявление Стефанишиной по решению Конституционного суда и его вероятного влияния на безвизовый режим, отношения с ЕС и НАТО в Facebook

Прямая речь: "Безвизу с ЕС быть! Есть силы внутри страны, заинтересованные в том, чтобы остановить европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины, и одновременно лишить украинцев безвиза. Уверяю, им это не удастся!".

Детали: Стефанишина говорит, что обстоятельства, в которых принимались недавние решения Конституционного суда вызывают вопросы и возмущение. Это еще один сигнал, что реформа судебной ветви власти, над которой сейчас идет работа с Венецианской комиссией, должна быть доведена до логического завершения.

29 октября президент Владимир Зеленский собирает срочное заседание СНБО для решения соответствующих вопросов.

Кроме того президент уже заявил, что воспользуется своим правом законодательной инициативы для возобновления эффективной работы системы электронного декларирования и ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства.

По словам Стефанишиной, со своей стороны правительство также принимает меры, которые сделают невозможной остановку уже начатых реформ, включая те, которые являются основой для нашей европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Прямая речь: "Напоминаю, что этот курс Украины в ЕС и НАТО является окончательным, неотвратимым и закреплен в Конституции Украины".

Украинская правда
Темы: безвизКС


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