Віцепрем'єр із євроінтеграції щодо загрози рішення КС: "Безвізу з ЄС бути!"
Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина запевняє, що Україну не позбавлять безвізу з Євросоюзом.
Джерело: Заява Стефанішиної щодо рішення Конституційного суду та його ймовірного впливу на безвізовий режим, взаємини з ЄС і НАТО у Facebook
Пряма мова: "Безвізу з ЄС бути! Є сили всередині країни, зацікавлені в тому, щоб зупинити європейську та євроатлантичну інтеграцію України, і водночас позбавити українців безвізу. Запевняю, їм це не вдасться!".
Деталі: Стефанішина каже, що обставини, в яких приймалися нещодавні рішення Конституційного суду викликають питання та обурення. Це ще один сигнал, що реформа судової гілки влади, над якою зараз триває робота з Венеціанською комісією, має бути доведена до логічного завершення.
29 жовтня президент Володимир Зеленський збирає термінове засідання РНБО задля вирішення відповідних питань.
Крім того, президент уже заявив, що скористається своїм правом законодавчої ініціативи для відновлення ефективної роботи системи електронного декларування та відповідальності за порушення антикорупційного законодавства.
За словами Стефанішиної, зі свого боку уряд також вживає заходів, які унеможливлять зупинення уже розпочатих реформ, включаючи ті, що є основою для нашої європейської та євроатлантичної інтеграції України.
Пряма мова: "Нагадую, що цей курс України до ЄС і НАТО є остаточним, невідворотним і закріплений в Конституції України".
Передісторія:
- 27 жовтня за поданням 48 народних депутатів Конституційний суд визнав неконституційними окремі положення антикорупційного законодавства, хоча конституційність ще низки положень вивчатиметься далі.
- Зокрема, КС проголосував за скасування статті 366-1 Кримінального кодексу (недостовірне декларування), незаконного збагачення, електронного декларування, повноважень НАЗК.
- Деякі судді не погодилися з цим рішенням, висловивши окрему думку.
- Рішення КС означає скасування електронного декларування, скасування повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції на повну перевірку та моніторинг способу життя, декриміналізацію недостовірного декларування.
- В Європейському союзі вважають, що це рішення КС може стати підставою для тимчасового призупинення безвізу.
- Через це рішення КС президент Володимир Зеленський скликав термінове закрите засідання Ради національної безпеки і оборони 29 жовтня.