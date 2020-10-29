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Віцепрем'єр із євроінтеграції: "Безвізу з ЄС бути!"

Четвер, 29 жовтня 2020, 14:48

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина запевняє, що Україну не позбавлять безвізу з Євросоюзом.

Джерело: Заява Стефанішиної щодо рішення Конституційного суду та його ймовірного впливу на безвізовий режим, взаємини з ЄС і НАТО у Facebook

Пряма мова: "Безвізу з ЄС бути! Є сили всередині країни, зацікавлені в тому, щоб зупинити європейську та євроатлантичну інтеграцію України, і водночас позбавити українців безвізу. Запевняю, їм це не вдасться!".

Деталі: Стефанішина каже, що обставини, в яких приймалися нещодавні рішення Конституційного суду викликають питання та обурення. Це ще один сигнал, що реформа судової гілки влади, над якою зараз триває робота з Венеціанською комісією, має бути доведена до логічного завершення.

29 жовтня президент Володимир Зеленський збирає термінове засідання РНБО задля вирішення відповідних питань.

Крім того, президент уже заявив, що скористається своїм правом законодавчої ініціативи для відновлення ефективної роботи системи електронного декларування та відповідальності за порушення антикорупційного законодавства.

За словами Стефанішиної, зі свого боку уряд також вживає заходів, які унеможливлять зупинення уже розпочатих реформ, включаючи ті, що є основою для нашої європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Пряма мова6 "Нагадую, що цей курс України до ЄС і НАТО є остаточним, невідворотним і закріплений в Конституції України".

Українська правда
Теми: безвізКС


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