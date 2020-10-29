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"Прекратить истерику и травлю КС": Тимошенко обратилась к коллегам с предложением

Четверг, 29 октября 2020, 17:05
Прекратить истерику и травлю КС: Тимошенко обратилась к коллегам с предложением

Лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко призывает рассмотреть законопроект, который, по ее словам, позволит разблокировать работу антикоррупционных органов и не противоречит Конституции.

Источник: Тимошенко в Facebook

Прямая речь: "По поводу деклараций и массового "все пропало". Призываю коллег прекратить истерику и травлю КСУ и сосредоточиться на решении проблемы...

Мы предлагаем всем лидерам фракций безотлагательно рассмотреть законопроект, подготовленный нашей командой, который разблокирует работу антикоррупционных органов и при этом не будет противоречить Конституции, как тот, что принимался наспех и сейчас признан неконституционным".

Детали: По мнению Тимошенко, представители всех фракций должны срочно собраться на консультации, чтобы уже во вторник в режиме ad hoc проголосовать этот законопроект в Верховной Раде и исправить ошибку, которую сами же депутаты и допустили, когда принимали некоторые положения закона, противоречащие Конституции Украины.

Кроме этого лидер ВО "Батькивщина" призвала всех ответственных политиков и госслужащих добровольно обнародовать свои декларации.

Предыстория:

  • 27 октября по представлению 48 народных депутатов Конституционный суд признал неконституционными отдельные положения антикоррупционного законодательства, хотя конституционность еще ряда положений будет изучаться дальше.
  • В частности, КС проголосовал за отмену статьи 366-1 Уголовного кодекса (недостоверное декларирование), незаконного обогащения, электронного декларирования, полномочий НАПК.
  • Некоторые судьи не согласились с этим решением, выразив особое мнение.
  • Решение КС означает отмену электронного декларирования, отмену полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции в полную проверку и мониторинг образа жизни, декриминализации недостоверного декларирования.
  • В Европейском союзе считают, что это решение КС может стать основанием для временного приостановления безвиза.
  • В свою очередь вицепремьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина уверяет, что Украину не лишат безвиза с Евросоюзом.

Украинская правда

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Темы: КСТимошенкозаконодательство
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