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"Припинити істерику та цькування КС": Тимошенко стала на захист суддів

Четвер, 29 жовтня 2020, 18:05

Лідер ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко закликає розглянути законопроєкт, який, за її словами, дозволить розблокувати роботу антикорупційних органів і не суперечитиме Конституції.

Джерело: Тимошенко у Facebook

Пряма мова: "З приводу декларацій і масового "все пропало". Закликаю колег припинити істерику та цькування КСУ і зосередитися на розв’язанні проблеми…

Ми пропонуємо всім лідерам фракцій невідкладно розглянути законопроєкт, підготовлений нашою командою, який розблокує роботу антикорупційних органів і при цьому не суперечитиме Конституції, як той, що ухвалювався нашвидкуруч і зараз визнаний неконституційним".

Деталі: На думку Тимошенко, представники усіх фракцій мусять терміново зібратися на консультації, аби вже у вівторок в режимі ad hoc проголосувати цей законопроєкт у Верховній Раді та виправити помилку, якої самі ж депутати й припустилися, коли ухвалювали деякі положення закону, що суперечать Конституції України.

Крім цього лідерка ВО "Батьківщина" закликала всіх відповідальних політиків і держслужбовців добровільно оприлюднювати декларації.

Передісторія:

  • 27 жовтня за поданням 48 народних депутатів Конституційний суд визнав неконституційними окремі положення антикорупційного законодавства, хоча конституційність ще низки положень вивчатиметься далі. 
  • Зокрема, КС проголосував за скасування статті 366-1 Кримінального кодексу (недостовірне декларування), незаконного збагачення, електронного декларування, повноважень НАЗК. 
  • Деякі судді не погодилися з цим рішенням, висловивши окрему думку.
  • Рішення КС означає скасування електронного декларування, скасування повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції на повну перевірку та моніторинг способу життя, декриміналізацію недостовірного декларування.
  • В Європейському союзі вважають, що це рішення КС може стати підставою для тимчасового призупинення безвізу.
  • Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина запевняє, що Україну не позбавлять безвізу з Євросоюзом. 

Українська правда
Теми: КСТимошенкозаконодавство


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