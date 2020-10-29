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Зеленский: Мы не понимаем, какой сюрприз Конституционный суд сделает завтра

Четверг, 29 октября 2020, 18:40
Зеленский: Мы не понимаем, какой сюрприз Конституционный суд сделает завтра

Зеленский во время экстренного совещания СНБО распорядился, чтобы Кабмин своим решением открыл доступ к реестру электронных деклараций, а Верховная Рада законопроектом возобновила "добродетель конституционного судопроизводства в Украине".

Источник: Зеленский во время заседания СНБО

Прямая речь Зеленского: "У нас не будет денег, у нас не будет поддержки, у нас будут отменены те наработаные и проекты и поддержка Всемирного банка и тому подобное (. У нас будет большая дыра в бюджете.

А самое главное, мы не понимаем, какой сюрприз Конституционный суд сделает завтра, или послезавтра. Или вы уверены, что они видят и слышат обратную реакцию общества, они остановятся? Я не уверен в этом, потому что я не знаю кто за этим стоит. Я не уверен, что все судьи Конституционного суда сами действительно решили сделать то, что они вчера сделали.

Мне кажется, очень опасно постоянно ждать. Надо делать быстрые, но адекватные шаги. Быстрые - это с точки зрения заседание Кабмина. Мы откроем (реестр деклараций - ред.), Все честно. А на законодательном уровне - неотложный законопроект зарегистрировать в Верховной Раде, где предусматривается восстановление добродетели конституционного судопроизводства в Украине".

Вечером 29 октября на сайте президента появился указ о решении СНБО "О принятии мер по восстановлению нормативно-правового регулирования деятельности антикоррупционных органов и доверия к конституционному судопроизводству".

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийСНБО
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