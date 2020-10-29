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Зеленський: Ми не розуміємо, який сюрприз Конституційний суд зробить завтра

Четвер, 29 жовтня 2020, 19:40

Зеленський під час екстреної наради РНБО розпорядився, щоб Кабмін своїм рішенням відкрив доступ до реєстру електронних декларацій, а Верховна Рада законопроєктом відновила доброчесність конституційного судочинства в Україні.

Джерело: Зеленський під час засідання РНБО

Пряма мова Зеленського: "У нас не буде грошей, у нас не буде підтримки, у нас будуть скасовані ті напрацьовані і проєкти і підтримка Світового банку тощо (якщо рішення КС залишаться чинними - ред.). У нас буде велика діра в бюджеті.

А найголовніше, ми не розуміємо, який сюрприз Конституційний суд зробить завтра, чи післязавтра. Чи ви впевнені, що вони бачать і чують зворотню реакцію суспільства, що вони зупиняться. Я не впевнений в цьому, тому що я не знаю хто за цим стоїть. Я не впевнений, що всі судді Конституційного суду самі дійсно вирішили зробити те що вони вчора зробили.

Мені здається, дуже небезпечно постійно чекати. Треба робити швидкі, але адекватні кроки. Швидкі – це з точки зору засідання Кабміну. Ми відкриємо (реєстр декларацій – ред.), все чесно. А на законодавчому рівні – невідкладний законопроєкт зареєструвати у Верховній Раді, де передбачається відновлення доброчесності конституційного судочинства в Україні".

Деталі: Кабінет міністрів уже зобов’язав НАЗК відновити доступ до реєстру декларацій чиновників.

Передісторія: 

  • 27 жовтня за поданням 48 народних депутатів Конституційний суд визнав неконституційними окремі положення антикорупційного законодавства, хоча конституційність ще низки положень вивчатиметься далі. 
  • Рішення КС означає скасуванняелектронного декларування, скасування повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції на повну перевірку та моніторинг способу життя, декриміналізацію недостовірного декларування.
  • В Європейському союзі вважають, що це рішення КС може стати підставою для тимчасового призупинення безвізу.
  • Через це рішення КС президент Володимир Зеленський скликав термінове закрите засідання Ради національної безпеки і оборони 29 жовтня.

Українська правда
Теми: ЗеленськийРНБО


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