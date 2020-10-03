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Партия "Демократична сокира" все же будет участвовать в выборах в Киеве

Суббота, 3 октября 2020, 02:27

Шестой апелляционный суд удовлетворил апелляцию партии "Демократична сокира", которая оспаривала решение о недопуске ее на выборы в столице.

Источник: "Демократична сокира" в facebook

Детали: Решение об отказе в регистрации кандидатов партии в депутаты Киевсовета вынесла Киевская городская территориальная избирательная комиссия.

После этого "Демократична сокира" обратилась в суд с обжалованием. В то же время Окружной админсуд Киева отказал в удовлетворении иска партии.

Тогда же незарегистрированная партия подала апелляцию, которую Шестой апелляционный суд удовлетворил.

"Да, это случилось! Да, мы идем на выборы в Киевсовет! Апелляцию выиграно!

Мы потеряли дни – дни, которые во время выборов на вес золота, дни, которые вместо агитации и получения голосов были заняты судебными делами. Теперь нам надо работать дальше. Интенсивнее. Вдохновеннее. С неистовой ненавистью. Все три недели до выборов и года после них", – заявили в партии.

Также там "поблагодарили" судьям скандального ОАСК.

Примечательно, что после того, как стало известно о решении Окружного админсуда, поддержку "Демократичной сокире" выразила партия "Европейская солидарность". Там даже предложили юридическое сопровождение в обжаловании этого решения. 

Напомним: 

  • Украинцы за месяц до местных выборов считают, что на местном уровне важнее иметь опытных политиков, чем "новые лица".

Украинская правда
Темы: партиивиборыКиев


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