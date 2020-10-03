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В Киеве за сутки умерло 12 больных COVID-19

Суббота, 3 октября 2020, 11:19

За прошедшие сутки, 2 октября, в Киеве обнаружили 441 случай коронавируса, 12 больных умерли.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Детали: Среди новых заболевших – 232 женщины в возрасте от 18 до 90 лет, 185 мужчин в возрасте от 20 до 89 лет, 10 девочек от трех месяцев до 17 лет и 14 мальчиков от 4 до 16 лет.

Заболели также 18 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 51 пациента. Выздоровели за сутки 404 человека.

 

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Днепровском и Деснянском районах – по 78 случаев, и в Подольском районе – 40 больных.

Всего с начала эпидемии в Киеве 24 043 подтвержденных случаев COVID-19, 413 смертей от коронавируса и 7657 выздоровлений.

Что предшествовало: СНБО в субботу утром сообщало об 11 летальных случаях от COVID-19 в Киеве.

За прошедшие сутки, 2 октября, в Украине выявлен рекордный 4661 случай коронавируса. Умерло от болезни в пятницу 92 человека – наибольшее количество за все время.

По числу новых случаев коронавируса Украина поднялась на 12 позицию среди других стран, по числу летальных случаев наша страна на 14 месте.

Знать больше: Динамика пандемии COVID-19 в Украине и мире в инфографике

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Украинская правда
Темы: Киевкоронавирус


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