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Выборы в ВР на 208 округе: полиция разоблачила скупку голосов

Суббота, 3 октября 2020, 12:57

На 208 округе в Черниговской области, выборы народного депутата в котором пройдут 25 октября, в городе Бахмач разоблачили "избирательную сетку" для скупки голосов в пользу одного из кандидатов.

Источник: полиция Черниговской области, заместитель директора департамента коммуникации МВД Ярослав Тракало в Facebook, источники УП

Дословно Тракало: "Группа лиц, среди которых и руководитель одного из структурных подразделений Бахмацкой РГА, организовала "избирательную сетку" для скупки голосов в пользу одной из политических сил, а также кандидата от этой политической силы в парламент.

Во время развозки денег так называемым "сотникам" и "десятникам" транспортное средство было остановлено полицией.

По результатам обыска, проведенного в рамках расследования уголовного производства по ч. 2 ст. 160 Уголовного кодекса Украины (подкуп избирателей), из авто были изъяты списки избирателей и деньги".

208 виборчий округ, Чернігівська область, місто Бахмач. Група осіб, серед яких і керівник структурного підрозділу...

Опубликовано Iaroslav Trakalo Суббота, 3 октября 2020 г.

Детали: По данным источника УП, политическая сила, в пользу которого скупали голоса – "Наш Край".

Вместе с тем, полиция Черниговской области сообщила, что в пятницу вечером в городе Бахмач в ходе проведения обыска в автомобиле одного из руководителей структурных подразделений Бахмацкой РГА обнаружены деньги и списки избирателей, свидетельствующие об организации сети скупки голосов в пользу одной из политических сил и кандидата в депутаты парламента по округу №208.

В полиции отметили, что выявить причастных в подкупе избирателей удалось благодаря слаженным действиям управления уголовного розыска, следственного управления и Бахмачского отделения полиции под процессуальным руководством прокуратуры Черниговской области.

Прямая речь начальника ГУ Нацполиции в Черниговской области Владимира Нидзельского: "Из авто, в частности, изъяты списки избирателей с указанием так называемых "десятников" и 66 тысяч гривен. По предварительным подсчетам полиции, сеть охватывает более 5000 человек".

Предыстория:

  • Парламентские выборы в 208-м округе состоятся параллельно с местными 25-го октября.
  • В Киеве вечером 23 мая нашли со смертельным огнестрельным ранением в голову народного беспартийного депутата Валерия Давыденко, который входил в парламенте в группу "Доверие" и был избран по 208-му округу.
  • ЦИК зарегистрировал 13 кандидатов в народные депутаты в этом округе: Алексея Оскера, Михаила Побигая, Сергея Суханова, Ивана Донца, Олега Ляшко, Виталия Черного, Василия Крутчака, Анатолия Григорьевича Гунько, Анатолия Николаевича Гунько, Игоря Гунько, Владимира Василевича, Ивана Симоненко и Михаила Цисельского.

Украинская правда
Темы: Черниговская областьвиборыВерховная Радаполиция


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