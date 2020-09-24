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Выборы в Раду: На 208-м округе уже у 3 кандидатов из 13 одинаковая фамилия

Четверг, 24 сентября 2020, 19:49
Выборы в Раду: На 208-м округе уже у 3 кандидатов из 13 одинаковая фамилия

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще одного однофамильца кандидата от партии "Слуга народа" на парламентских выборах в 208 округе в Черниговской области.

Источник: Сообщение ЦИК

Дословно: "Комиссия зарегистрировала еще одного кандидата в народные депутаты Украины в одномандатном избирательном округе № 208 на промежуточных выборах народного депутата Украины 25 октября 2020 года. Им стал Игорь Гунько".

Детали: Игорь Гунько второй однофамилец кандидата от "Слуги народа" на этом округе. Он родился 3 сентября 1990 в Чернигове и является самовыдвиженцем.

Ранее ЦИК зарегистрировал 12 кандидатов в народные депутаты в этом округе: Алексея Оскера, Михаила Побигая, Сергея Суханова, Ивана Донца, Олега Ляшко, Виталия Черного, Василия Крутчака, Анатолия Григорьевича Гунько, Анатолия Николаевича Гунько, Владимира Василевича, Ивана Симоненко и Михаила Цисельского.

Предыстория:

  • 18 сентября ЦИК зарегистрировал "слугу народа" Анатолия Григоровича Гунько 1976 года рождения и его однофамильца Анатолия Гунько (самовыдвиженца) 1986 года рождения на выборы в 208 округе.
  • Парламентские выборы в этом округе состоятся параллельно с местными 25-го октября.
  •  В Киеве вечером 23 мая нашли со смертельным огнестрельным ранением в голову народного беспартийного депутата Валерия Давыденко, который входил в парламенте в группу "Доверие" и был избран по 208-му округу.

Украинская правда

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Темы: Верховная РадавиборыЧернигов
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