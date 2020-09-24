Выборы в Раду: На 208-м округе уже у 3 кандидатов из 13 одинаковая фамилия

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще одного однофамильца кандидата от партии "Слуга народа" на парламентских выборах в 208 округе в Черниговской области.

Источник: Сообщение ЦИК

Дословно: "Комиссия зарегистрировала еще одного кандидата в народные депутаты Украины в одномандатном избирательном округе № 208 на промежуточных выборах народного депутата Украины 25 октября 2020 года. Им стал Игорь Гунько".

Детали: Игорь Гунько второй однофамилец кандидата от "Слуги народа" на этом округе. Он родился 3 сентября 1990 в Чернигове и является самовыдвиженцем.

Ранее ЦИК зарегистрировал 12 кандидатов в народные депутаты в этом округе: Алексея Оскера, Михаила Побигая, Сергея Суханова, Ивана Донца, Олега Ляшко, Виталия Черного, Василия Крутчака, Анатолия Григорьевича Гунько, Анатолия Николаевича Гунько, Владимира Василевича, Ивана Симоненко и Михаила Цисельского.

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