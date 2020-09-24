Выборы в Раду: На 208-м округе уже у 3 кандидатов из 13 одинаковая фамилия
Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще одного однофамильца кандидата от партии "Слуга народа" на парламентских выборах в 208 округе в Черниговской области.
Источник: Сообщение ЦИК
Дословно: "Комиссия зарегистрировала еще одного кандидата в народные депутаты Украины в одномандатном избирательном округе № 208 на промежуточных выборах народного депутата Украины 25 октября 2020 года. Им стал Игорь Гунько".
Детали: Игорь Гунько второй однофамилец кандидата от "Слуги народа" на этом округе. Он родился 3 сентября 1990 в Чернигове и является самовыдвиженцем.
Ранее ЦИК зарегистрировал 12 кандидатов в народные депутаты в этом округе: Алексея Оскера, Михаила Побигая, Сергея Суханова, Ивана Донца, Олега Ляшко, Виталия Черного, Василия Крутчака, Анатолия Григорьевича Гунько, Анатолия Николаевича Гунько, Владимира Василевича, Ивана Симоненко и Михаила Цисельского.
Предыстория:
- 18 сентября ЦИК зарегистрировал "слугу народа" Анатолия Григоровича Гунько 1976 года рождения и его однофамильца Анатолия Гунько (самовыдвиженца) 1986 года рождения на выборы в 208 округе.
- Парламентские выборы в этом округе состоятся параллельно с местными 25-го октября.
- В Киеве вечером 23 мая нашли со смертельным огнестрельным ранением в голову народного беспартийного депутата Валерия Давыденко, который входил в парламенте в группу "Доверие" и был избран по 208-му округу.