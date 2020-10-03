В ОП пока не собираются вводить жесткий карантин – источник

В Офисе президента пока не рассматривают возможность введения жесткого карантина.

Источник: высокопоставленный источник в ОПУ в комментарии УП

Прямая речь собеседника: "Мы видим тенденцию. Но эта тенденция прослеживается во всем мире. Мы внимательно следим за статистикой, президент ездит по регионам, общаемся с врачами на местах, председателями ОГА".

"Ситуация контролируемая".

Что предшествовало: За прошедшие сутки, 2 октября, в Украине выявлен рекордный 4661 случай коронавируса. Умерло от болезни в пятницу 92 человека – наибольшее количество за все время.

По числу новых случаев коронавируса Украина поднялась на 12 позицию среди других стран, по числу летальных случаев наша страна на 14 месте.

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