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В ОП пока не собираются вводить жесткий карантин – источник

Суббота, 3 октября 2020, 14:38
Укринформ

В Офисе президента пока не рассматривают возможность введения жесткого карантина.

Источник: высокопоставленный источник в ОПУ в комментарии УП

Прямая речь собеседника: "Мы видим тенденцию. Но эта тенденция прослеживается во всем мире. Мы внимательно следим за статистикой, президент ездит по регионам, общаемся с врачами на местах, председателями ОГА".

"Ситуация контролируемая".

Что предшествовало: За прошедшие сутки, 2 октября, в Украине выявлен рекордный 4661 случай коронавируса. Умерло от болезни в пятницу 92 человека – наибольшее количество за все время.

По числу новых случаев коронавируса Украина поднялась на 12 позицию среди других стран, по числу летальных случаев наша страна на 14 месте.

Знать больше: Динамика пандемии COVID-19 в Украине и мире в инфографике

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Роман Кравец, УП
Темы: Офис президентакарантинкоронавирус


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