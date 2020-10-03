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МАУ вслед за SkyUp отменила рейс в Ереван

Суббота, 3 октября 2020, 21:24

Авиакомпания Международные Авиалинии Украины по результатам оценки рисков отменила выполнение рейса PS611 в Ереван, запланированного на 5 октября.

Источник: сообщение МАУ

Детали: Отмену рейса прокомментировал президент МАУ Евгений Дыхне. По его словам, ситуация в регионе нагорно-карабахского конфликта является нестабильной, и компания ожидает ее нормализации.

Прямая речь: "Мы остаемся последовательными в своем решении и рассматриваем каждый рейс отдельно. Сейчас мы приняли решение об отмене рейса 5 октября. К большому сожалению, ситуация в регионе остается нестабильной. Безопасность - наш несомненный приоритет. Все в компании хотят, чтобы ситуация нормализовалась, и мы смогли вернуться к выполнению своей регулярной программы полетов, ведь Армения - одна из самых посещаемых укринцами стран".

Напомним: Ранее украинская авиакомпания SkyUp объявила об отмене рейсов Киев-Ереван из-за использования системы ПВО.

С 27 сентября на линии соприкосновения между Азербайджаном и самопровозглашенным Нагорным Карабахом продолжаются интенсивные боевые действия.

Украинская правда
Темы: авиаНагорный Карабах


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