МАУ вслед за SkyUp отменила рейс в Ереван

Авиакомпания Международные Авиалинии Украины по результатам оценки рисков отменила выполнение рейса PS611 в Ереван, запланированного на 5 октября.

Источник: сообщение МАУ

Детали: Отмену рейса прокомментировал президент МАУ Евгений Дыхне. По его словам, ситуация в регионе нагорно-карабахского конфликта является нестабильной, и компания ожидает ее нормализации.

Прямая речь: "Мы остаемся последовательными в своем решении и рассматриваем каждый рейс отдельно. Сейчас мы приняли решение об отмене рейса 5 октября. К большому сожалению, ситуация в регионе остается нестабильной. Безопасность - наш несомненный приоритет. Все в компании хотят, чтобы ситуация нормализовалась, и мы смогли вернуться к выполнению своей регулярной программы полетов, ведь Армения - одна из самых посещаемых укринцами стран".

Напомним: Ранее украинская авиакомпания SkyUp объявила об отмене рейсов Киев-Ереван из-за использования системы ПВО.

С 27 сентября на линии соприкосновения между Азербайджаном и самопровозглашенным Нагорным Карабахом продолжаются интенсивные боевые действия.