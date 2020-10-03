Пожары в Луганской области: спасатели рассказали, где ситуация самая сложная

На Луганщине продолжается борьба с пожарами. Вдоль линии разграничения на территории трех районов пока ситуация остается сложной, поскольку там в зону поражения попали десятки населенных пунктов.

Источник: пресс-служба ДСНС

Дословно: "Наиболее сложная обстановка сложилась вдоль линии разграничения на территории Станично-Луганского, Новоайдарского, Северодонецкого районов, где в зону поражения попало 32 населенных пункта.

По предварительным оценкам ориентировочная площадь, пройденная огнем на всех 7 очагах (пожаров - УП) составляет более 20 тыс. га. Авиацией ДСНС в течение 3 октября на территории Луганской области совершено 162 сброса (504 тонны воды)".

Детали: Пожарные продолжают тушение огня. Так, на окраине села Смоляниново Новоайдарского района огнем пройдено более 1,4 тыс. га лесных насаждений, в результате порывов ветра периодически наблюдается возникновение верхового пожара в районе населенных пунктов Боровеньки, Щедрищево и Пурдовка.

Там благодаря применению наземных сил и авиации спасатели не допустили распространения огня на населенные пункты. В ведомстве подчеркнули, что эвакуация жителей не понадобилась.

При этом вблизи села Болотенное Станично-Луганского района наблюдается возгорание свыше 6 га камыша и сухой растительности. К тушению привлекли 100 человек и 15 единиц техники.

Также сообщается о четырех очагах пожаров, которые удалось локализовать, три из них - вечером 3 октября, еще один пожар локализовали днем ​​ранее.

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