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Пожары в Луганской области: спасатели рассказали, где ситуация самая сложная

Суббота, 3 октября 2020, 22:02

На Луганщине продолжается борьба с пожарами. Вдоль линии разграничения на территории трех районов пока ситуация остается сложной, поскольку там в зону поражения попали десятки населенных пунктов.

Источник: пресс-служба ДСНС

Дословно: "Наиболее сложная обстановка сложилась вдоль линии разграничения на территории Станично-Луганского, Новоайдарского, Северодонецкого районов, где в зону поражения попало 32 населенных пункта.

По предварительным оценкам ориентировочная площадь, пройденная огнем на всех 7 очагах (пожаров - УП) составляет более 20 тыс. га. Авиацией ДСНС в течение 3 октября на территории Луганской области совершено 162 сброса (504 тонны воды)".

Детали: Пожарные продолжают тушение огня. Так, на окраине села Смоляниново Новоайдарского района огнем пройдено более 1,4 тыс. га лесных насаждений, в результате порывов ветра периодически наблюдается возникновение верхового пожара в районе населенных пунктов Боровеньки, Щедрищево и Пурдовка.

Там благодаря применению наземных сил и авиации спасатели не допустили распространения огня на населенные пункты. В ведомстве подчеркнули, что эвакуация жителей не понадобилась.

При этом вблизи села Болотенное Станично-Луганского района наблюдается возгорание свыше 6 га камыша и сухой растительности. К тушению привлекли 100 человек и 15 единиц техники.

Также сообщается о четырех очагах пожаров, которые удалось локализовать, три из них - вечером 3 октября, еще один пожар локализовали днем ​​ранее.

Предыстория:

  • 30 сентября стало известно, что на Луганщине начались масштабные пожары в трех местах.
  • В Станично-Луганской райгосадминистрации со ссылкой на местных жителей сообщили, что незаконные формирования России на Донбассе совершили обстрел лесного массива, в результате чего возникли новые очаги пожара.
  • В Луганской области, где бушуют лесные пожары, обнаружили останки четырех человек, которые считались пропавшими без вести. Таким образом, погибшим в результате пожаров считаются 11 человек.

Украинская правда
Темы: Луганская областьпожарчрезвычайное происшествие


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