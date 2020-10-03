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Пожары в Луганской области: нашли останки еще четырех погибших

Суббота, 3 октября 2020, 15:15
Пожары в Луганской области: нашли останки еще четырех погибших
фото ГСЧС

В Луганской области, где бушуют лесные пожары, обнаружили останки четырех человек, которые считались пропавшими без вести. Таким образом, погибшим в результате пожаров считаются 11 человек.

Источник: пресс-секретарь полиции Луганской области Татьяна Погукай в Facebook

Дословно: "Сотрудниками следственно-оперативных групп, которые продолжают проведение первоочередных следственных действий, а именно осмотр места происшествия, допросы потерпевших и свидетелей, обнаружены в с. Сиротино и с. Вороново под завалами разрушенных зданий тела (фрагменты тела) людей, которые значились как безвестно пропавшие".

Детали: В субботу были найдены останки: Натальи Андриевой, 1964 года рождения, Светланы Помещик, 1947 г.р., Любви Чумак, 1956 г.р. и Валентины Шушулковой, 1938 г.р.

Что предшествовало: В субботу утром ГСЧС сообщала, что в ходе ликвидации лесных пожаров на территории Луганской области обнаружены тела 7 человек, кроме этого травмированы 18 человек (в том числе 3 сотрудника ГСЧС). Считались пропавшими без вести 4 человека.

Ранее Офис генпрокурора сообщал, что, по состоянию на 19:00 1 октября в результате масштабных пожаров в Луганской области погибли 11 человек, а раненых 17.

Предыстория:

  • 30 сентября стало известно, что на Луганщине начались масштабные пожары в трех местах.
  • Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что по фактам масштабных пожаров на Луганщине, где пламенем охвачено более 9300 га, начаты уголовные производства.
  • В Станично-Луганской райгосадминистрации со ссылкой на местных жителей сообщили, что незаконные формирования России на Донбассе совершили обстрел лесного массива, в результате чего возникли новые очаги пожара.
  • В офисе Зеленского сообщили, что приняли во внимание информацию, пожары на Луганщине могли вызвать обстрелы боевиков.

Украинская правда

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Темы: Луганская областьпожар
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