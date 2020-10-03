В Луганской области, где бушуют лесные пожары, обнаружили останки трех человек, которые считались пропавшими без вести. Таким образом, погибшим в результате пожаров считаются 10 человек, один человек – безвестно пропал.

Источник: МВД

Дословно: "Сотрудниками следственно-оперативных групп, которые продолжают проведение первоочередных следственных действий, а именно осмотр места происшествия, допросы потерпевших и свидетелей, обнаружены в с. Сиротино и с. Вороново под завалами разрушенных зданий тела (фрагменты тела) людей, которые значились как безвестно пропавшие".

Детали: В субботу были найдены останки: Натальи Андриевой, 1964 года рождения, Светланы Помещик, 1947 г.р. и Любви Чумак, 1956 г.р.

Что предшествовало: В субботу утром ГСЧС сообщала, что в ходе ликвидации лесных пожаров на территории Луганской области обнаружены тела 7 человек, кроме этого травмированы 18 человек (в том числе 3 сотрудника ГСЧС). Считались пропавшими без вести 4 человека.

Ранее Офис генпрокурора сообщал, что, по состоянию на 19:00 1 октября в результате масштабных пожаров в Луганской области погибли 11 человек, а раненых 17.

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