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Трамп: "Я чувствую себя намного лучше"

Воскресенье, 4 октября 2020, 02:35

Президент США Дональд Трамп у которого накануне диагностировали COVID-19 опубликовал видеообращение о своем здоровье, но непонятно когда именно оно было записано.

Источник: Трамп в Twitter

Прямая речь: "Когда я пришел сюда (в больницу - ред) я не чувствовал себя так хорошо, сейчас я чувствую себя намного лучше. Я должен вернуться, потому что мы все еще должны сделать Америку снова великой".

Детали: Трамп добавил, что его супруга Мелания Трамп "чувствует себя очень хорошо".

Что предшествовало: Президента США Дональда Трампа, у которого ранее подтвердился коронавирус, отправили в медицинский центр Уолтера Рида по рекомендации врачей.

Темы: ТрампСШАкоронавирус


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