Трамп: "Я чувствую себя намного лучше"
Воскресенье, 4 октября 2020, 02:35
Президент США Дональд Трамп у которого накануне диагностировали COVID-19 опубликовал видеообращение о своем здоровье, но непонятно когда именно оно было записано.
Источник: Трамп в Twitter
Прямая речь: "Когда я пришел сюда (в больницу - ред) я не чувствовал себя так хорошо, сейчас я чувствую себя намного лучше. Я должен вернуться, потому что мы все еще должны сделать Америку снова великой".
Детали: Трамп добавил, что его супруга Мелания Трамп "чувствует себя очень хорошо".
October 3, 2020
Что предшествовало: Президента США Дональда Трампа, у которого ранее подтвердился коронавирус, отправили в медицинский центр Уолтера Рида по рекомендации врачей.