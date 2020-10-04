Трамп: "Я чувствую себя намного лучше"

Президент США Дональд Трамп у которого накануне диагностировали COVID-19 опубликовал видеообращение о своем здоровье, но непонятно когда именно оно было записано.

Источник: Трамп в Twitter

Прямая речь: "Когда я пришел сюда (в больницу - ред) то не очень хорошо себя чувствовал, сейчас я чувствую себя намного лучше. Я должен вернуться, потому что мы все еще должны сделать Америку снова великой".

Детали: Трамп добавил, что его супруга Мелания Трамп "чувствует себя очень хорошо".

Что предшествовало: Президента США Дональда Трампа, у которого ранее подтвердился коронавирус, отправили в медицинский центр Уолтера Рида по рекомендации врачей.