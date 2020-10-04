Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Трамп: "Я чувствую себя намного лучше"

Воскресенье, 4 октября 2020, 02:35
Трамп: Я чувствую себя намного лучше

Президент США Дональд Трамп у которого накануне диагностировали COVID-19 опубликовал видеообращение о своем здоровье, но непонятно когда именно оно было записано.

Источник: Трамп в Twitter

Прямая речь: "Когда я пришел сюда (в больницу - ред) то не очень хорошо себя чувствовал, сейчас я чувствую себя намного лучше. Я должен вернуться, потому что мы все еще должны сделать Америку снова великой".

Детали: Трамп добавил, что его супруга Мелания Трамп "чувствует себя очень хорошо".

Что предшествовало: Президента США Дональда Трампа, у которого ранее подтвердился коронавирус, отправили в медицинский центр Уолтера Рида по рекомендации врачей.

Темы: ТрампСШАкоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

Все новости...
Трамп
Суд над Трампом по секретным документам начнут в разгар президентской кампании
Трамп не смог оспорить выплату $5 млн писательнице, обвинившей его в домогательствах
Я попрошу Европу заплатить США за оружие, отправленное в Украину – Трамп
Последние новости
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
Все новости...
Реклама: