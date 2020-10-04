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Азербайджан заявил об обстреле с территории Армении крупного города, Ереван отрицает

Воскресенье, 4 октября 2020, 12:11

Азербайджан заявил об обстреле города Гянджи, второго крупнейшего в стране, совершенный с территории Армении; в Ереване это отрицают. При этом, об осуществлении обстрела заявляет Нагорный Карабах.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В самопровозглашенном Нагорном Карабахе заявили об ударе по военному аэропорту в Гянджи. Об этом заявил прессектетар лидера Ваграм Погосян, которого цитирует армянское "Радио Азатутюн".

"Военный аэропорт Гянджи взлетел на воздух", - заявил он.

Незадолго перед этим лидер Нагорного Карабаха заявлял, что Азербайджан с утра обстреливает его столицу Степанакерт из систем "Полонез" и "Смерч", и добавил, что "крупные военные объекты, постоянно расположенные в крупных городах Азербайджана, отныне стали целями Армии обороны", призвав мирное население "как можно скорее покинуть эти города, чтобы избежать возможных потерь". 

Минобороны Азербайджана в свою очередь утром сообщило о ракетном обстреле Физулинского района с территории Армении и артобстрел сел Агдамского и Тертерского районов из Нагорного Карабаха.

В 10:51 Минобороны Азербайджана заявило об обстреле Гянджи, второго крупнейшего города в стране.

"Армянские вооруженные силы обстреливают Гянджу", - говорится в коротком сообщении. Впоследствии появилось уточняющее сообщение о том, что город обстреляли с территории Армении. О жертвах и разрушениях не сообщается.

После этого министр обороны Азербайджана Закир Гасанов заявил, что "открытие огня с территории Армении по территории Азербайджана имеет явно провокационный характер и расширяет зону боевых действий".

Официальный Ереван отрицает, что обстрел осуществлялся с территории Армении.

"Минобороны Республики Армения официально заявляет, что с территории Армении в направлении Азербайджана никакой огонь не открывался", - сообщила прессекретар Минобороны Армении Шушан Степанян.

При этом ANADOLU AGENCY в Твиттер опубликовало видео последствий обстрела Гянджи:

Темы: Нагорный КарабахАзербайджанвойнаАрмения


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