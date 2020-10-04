Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Армения обвинила Азербайджан в обстреле Степанакерта "Смерчами"

Воскресенье, 4 октября 2020, 14:51

Руководитель Нагорного Карабаха Араик Арутюнян и Минобороны Армении заявили, что Азербайджан начал обстрел города Степанакерт из систем "Полонез" и "Смерч", и именно поэтому крупные азербайджанские военные объекты стали целями "Армии обороны".

Источник: пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян, сообщение Арутюняна в Facebook

Детали: После информации об обстреле Степанакерта (считается главным городом непризнанного Нагорного Карабаха) Арутюнян объявил об ударе по военному аэропорту крупного азербайджанского города Гянджи.

Также в Минобороны Армении отметили, что "Армия обороны Арцаха (Нагорного Карабаха - УП) уже наносит мощные удары по ключевым военным объектам, расположенным глубоко в тылу Азербайджана" в ответ на то, что противник использует запрещенные виды оружия против мирных населенных пунктов, в том числе против Степанакерта.

Видео последствий обстрела Степанкерта:

Справка: Степанакерт/Ханкенди – город в Нагорном Карабахе, фактически выполняет функции столицы непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, юридически – город республиканского значения Азербайджана.

 
Степанакерт на карте

Напомним: Азербайджан заявил об обстреле города Гянджа, второго крупнейшего в стране, совершенного с территории Армении, но в Ереване это опровергли. Об осуществлении обстрела заявил Нагорный Карабах.

Украинская правда
Темы: Нагорный КарабахАрменияАзербайджанвойна


powered by lun.ua
Главное сегодня

фото, видеоВ Минске очередная акция протеста, начались задержания

видеоАзербайджан заявил об обстреле с территории Армении крупного города, Ереван отрицает

В Штатах звучат противоречивые заявления о состоянии зараженного коронавирусом Трампа

инфографикаКоронавирус: в Украине вновь более 4 тысяч заражений, десятки людей умерли

видеоАзербайджанские военные показали взятие территорий в Нагорном Карабахе

В работе Telegram произошел глобальный сбой

Все новости...
Нагорный Карабах
Азербайджан заявил об обстреле с территории Армении крупного города, Ереван отрицает
Азербайджанские военные показали взятие территорий в Нагорном Карабахе
Песков: РФ введет своих миротворцев в Нагорный Карабах только с согласия Азербайджана и Армении 
Последние новости
15:19
Общий объем займов по кредитам "5-7-9" превысил 9 миллиардов
15:01
фото, видеоВ Минске очередная акция протеста, начались задержания
14:59
Windrose впервые выполняет перелет по маршруту Киев - Загреб
14:51
видеоАрмения обвинила Азербайджан в обстреле Степанакерта "Смерчами"
14:33
Определили лучшего учителя года по версии Global Teacher Prize Ukraine
14:04
Джонсон снова предположил Brexit без нового торгового соглашения с ЕС
13:52
Одесская ТИК отменила допуск к выборам "двойников" Зеленского и Филимонова
13:23
фотоАзербайджан показал последствия обстрела Гянджи и сообщил о пострадавших
13:01
Кабмин выделил два помещения "Укрзализныци" министерству
12:46
В Грузии впервые зарегистрировали более 500 заражений Covid-19 за сутки
Все новости...