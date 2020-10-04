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Армения обвинила Азербайджан в обстреле Степанакерта "Смерчами"

Воскресенье, 4 октября 2020, 14:51
Армения обвинила Азербайджан в обстреле Степанакерта Смерчами

Руководитель Нагорного Карабаха Араик Арутюнян и Минобороны Армении заявили, что Азербайджан начал обстрел города Степанакерт из систем "Полонез" и "Смерч", и именно поэтому крупные азербайджанские военные объекты стали целями "Армии обороны".

Источник: пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян, сообщение Арутюняна в Facebook

Детали: После информации об обстреле Степанакерта (считается главным городом непризнанного Нагорного Карабаха) Арутюнян объявил об ударе по военному аэропорту крупного азербайджанского города Гянджи.

Также в Минобороны Армении отметили, что "Армия обороны Арцаха (Нагорного Карабаха - УП) уже наносит мощные удары по ключевым военным объектам, расположенным глубоко в тылу Азербайджана" в ответ на то, что противник использует запрещенные виды оружия против мирных населенных пунктов, в том числе против Степанакерта.

Видео последствий обстрела Степанкерта:

Справка: Степанакерт/Ханкенди – город в Нагорном Карабахе, фактически выполняет функции столицы непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, юридически – город республиканского значения Азербайджана.

 
Степанакерт на карте

Напомним: Азербайджан заявил об обстреле города Гянджа, второго крупнейшего в стране, совершенного с территории Армении, но в Ереване это опровергли. Об осуществлении обстрела заявил Нагорный Карабах.

Украинская правда

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Темы: Нагорный КарабахАрменияАзербайджанвойна
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