Армения обвинила Азербайджан в обстреле Степанакерта "Смерчами"

Руководитель Нагорного Карабаха Араик Арутюнян и Минобороны Армении заявили, что Азербайджан начал обстрел города Степанакерт из систем "Полонез" и "Смерч", и именно поэтому крупные азербайджанские военные объекты стали целями "Армии обороны".

Источник: пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян, сообщение Арутюняна в Facebook

Детали: После информации об обстреле Степанакерта (считается главным городом непризнанного Нагорного Карабаха) Арутюнян объявил об ударе по военному аэропорту крупного азербайджанского города Гянджи.

Также в Минобороны Армении отметили, что "Армия обороны Арцаха (Нагорного Карабаха - УП) уже наносит мощные удары по ключевым военным объектам, расположенным глубоко в тылу Азербайджана" в ответ на то, что противник использует запрещенные виды оружия против мирных населенных пунктов, в том числе против Степанакерта.

Видео последствий обстрела Степанкерта:

Відео наслідків сьогоднішнього обстрілу вірменського Степанакерту (в Нагірному Карабаху) азербайджанськими військами.



1/хpic.twitter.com/yte52rvB7g — Kyrylo Loukerenko (@K_Loukerenko) October 4, 2020

Справка: Степанакерт/Ханкенди – город в Нагорном Карабахе, фактически выполняет функции столицы непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, юридически – город республиканского значения Азербайджана.

Степанакерт на карте

Напомним: Азербайджан заявил об обстреле города Гянджа, второго крупнейшего в стране, совершенного с территории Армении, но в Ереване это опровергли. Об осуществлении обстрела заявил Нагорный Карабах.